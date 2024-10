Pedro Sampaio e Veigh são confirmados no Festival de Verão Mais 2025 em Guarapari

Pedro Sampaio, um dos maiores hitmakers da atualidade. Fotos: divulgação.

No dia 17 de janeiro, o Multiplace Mais, em Guarapari, será palco de uma noite voltada ao funk e ao trap, como parte da programação do Festival de Verão Mais 2025. O destaque fica para o DJ e produtor Pedro Sampaio, conhecido por misturar funk com outros estilos musicais. O artista, que soma mais de 2,6 bilhões de streams em áudio e vídeo, apresentará sucessos como “Dançarina” e “Sentadão”.

Natural do Rio de Janeiro, Pedro Sampaio se destacou com seu álbum de estreia “Chama Meu Nome”, que acumula mais de 662 milhões de reproduções no Spotify Brasil. O single “Dançarina” liderou as paradas no Brasil e em Portugal, alcançando a 24ª posição no chart global da Billboard. Pedro também ganhou projeção internacional com um remix de “WAP”, de Cardi B e Megan Thee Stallion, tocado no Grammy Awards de 2021.

Veigh é um dos principais nomes do trap

A noite contará ainda com Veigh, um dos principais nomes do trap no Brasil. O artista paulista, que soma mais de 9 milhões de ouvintes mensais no Spotify, trará ao palco seu repertório de sucessos e promete uma conexão especial com o público. Veigh já se apresentou em eventos como Rock in Rio, The Town e Rock in Rio Lisboa.

O evento acontece a partir das 22h, com abertura da casa. A classificação etária é de 16 anos, com informações adicionais disponíveis no site do Multiplace Mais. As vendas começa na próxima terça-feira (05), às 17h, no site da Brasil Ticket.

Serviço:

Pedro Sampaio + Veigh

Data: 17 de janeiro (sábado)

Local: Multiplace Mais – Rua A, Lote 09, Meaípe, Guarapari – ES

Horário: 22h (abertura)

Classificação: 16 anos (consultar regulamento para menores)