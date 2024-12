Peru, rabanada e mais: confira receitas fáceis para a ceia de Natal

Foto: reprodução/Freepik

Nada combina mais com o espírito natalino do que reunir família e amigos para uma ceia repleta de pratos deliciosos. Do clássico peru de Natal a um salpicão vegetariano, separamos receitas fáceis e tradicionais para você preparar uma ceia inesquecível. Confira!

Peru de Natal fácil: a estrela da ceia

Um clássico que não pode faltar no Natal, o peru ganha uma preparação prática com um recheio delicioso de bacon, azeitonas e queijo parmesão.

Ingredientes

1 peru grande (acima de 5kg) limpo (aqueles com termômetro)

1 xícara (chá) de vinho branco

5 colheres (sopa) de manteiga ou margarina

8 colheres (sopa) de azeite

200g de bacon cortado em cubinhos

250g de azeitonas picadas

2 xícaras de queijo parmesão ralado

2½ cebolas grandes picadas

1½ xícara (chá) de ameixas pretas picadas

5 xícaras (chá) de farinha de mandioca

Sal a gosto

1 maço grande de cheiro-verde picadinho

1 pimenta dedo-de-moça picada

Modo de preparo

Não retire o peru da embalagem, deixe-o num vasilhame para que descongele. Ainda sem remover a embalagem, leve-o ao refrigerador e deixe na prateleira mais baixa durante cerca de 72 horas. Pegue aquele saquinho que vem com os miúdos, tire-os da embalagem e cozinhe com um temperinho básico de azeite, alho e sal a gosto. Desfie o pescoço do peru e corte os outros miúdos. Reserve. Acomode o peru em uma assadeira grande, amarre as asas e as coxas com barbante (ou fio dental) e use palitos de madeira para fixar. Em seguida, cubra tudo com papel alumínio. Pré-aqueça o forno e asse a cerca de 200ºC (fogo médio). Retire o papel alumínio, besunte o peru com manteiga ou margarina a cada 20 ou 30 minutos e cozinhe até o termômetro pular (leva pouco mais de 2 horas). Nunca deixe a assadeira ficar seca; se necessário, acrescente uma xícara de água aos poucos. Para o recheio, frite o bacon no azeite, junte a cebola e refogue. Acrescente as azeitonas, o queijo parmesão, ameixas, pimenta, farinha de mandioca, cheiro-verde e sal a gosto. Misture os miúdos reservados. Após retirar o peru do forno, posicione-o em uma bandeja e remova o barbante e os palitos. Sirva com o recheio à parte.

Modo de preparo do molho de champagne

Leve a assadeira ao fogão, acrescente lentamente o champanhe e mexa bem raspando o fundo sempre para pegar o gostinho. Deixe ferver por alguns minutos (10 basta), passe num coador e sirva num recipiente para acompanhar o peru de natal.

Rabanada com leite condensado: tradição doce do Natal

Essa rabanada ganha um toque especial com leite condensado, trazendo ainda mais cremosidade à sobremesa.

Ingredientes

1 lata de leite condensado

3 latas de leite

4 ovos

4 (ou mais) pães franceses dormidos ou próprios para rabanadas

1 xícara (chá) de açúcar refinado

4 colheres (sopa) de canela em pó

Óleo para fritar

Modo de preparo

Corte os pães para rabanadas em fatias de dois centímetros aproximadamente e reserve. Misture bem o leite e o leite condensado em uma vasilha e reserve. Em outra tigela, adicione os ovos e bata com um garfo até ficar homogêneo. Aqueça o óleo em fogo alto numa panela ou frigideira. Encharque ambos os lados de cada fatia na mistura de leite e deixe escorrer naturalmente numa peneira. Em seguida, passe no ovo e frite imediatamente. Para finalizar, misture o açúcar e a canela, passe a rabanada pela mistura e sirva de preferência ainda quente.

Salpicão tradicional de frango: leve e refrescante

Um acompanhamento clássico que combina o sabor do frango com o frescor da maçã verde e o toque crocante da batata palha.

Ingredientes

2 xícaras (chá) de frango cozido e desfiado

1 cenoura ralada

1 lata de milho verde escorrido

1 lata de ervilha escorrida

1 maçã verde picada

1 xícara (chá) de uvas-passas (opcional)

1 xícara (chá) de batata palha

1 pote (200 g) de maionese

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture o frango desfiado, a cenoura, o milho, a ervilha, a maçã verde e as uvas-passas. Adicione o suco de limão, tempere com sal e pimenta e misture bem. Acrescente a maionese e mexa até incorporar todos os ingredientes. Na hora de servir, finalize com a batata palha para manter a crocância.

Salpicão vegetariano: opção leve e saudável

Para quem prefere evitar carnes, essa receita é uma alternativa deliciosa e cheia de nutrientes.

Ingredientes

1 cenoura ralada

1/2 xícara (chá) de milho verde

1/2 xícara (chá) de ervilha

1/2 xícara (chá) de vagem cozida e picada

1 maçã verde picada

1/2 xícara (chá) de uvas-passas

1 pote (200 g) de maionese ou creme de ricota

Suco de 1/2 limão

Sal e cheiro-verde a gosto

Batata palha para finalizar

Modo de preparo