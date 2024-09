Piquenique ‘Desacelera’ promove diálogo sobre saúde mental na Praia das Castanheiras em Guarapari

A Praça dos Skatistas, na Praia das Castanheiras, Centro de Guarapari, recebe neste domingo (29), a partir das 15h, o piquenique “Desacelera”. A iniciativa do grupo LGBTamoJunto (LGBTMJ) vai contar com uma roda de conversa sobre saúde mental com a psicóloga Eveny Bruno, jogos e lanche compartilhado.

“A comunidade LGBTQIA+ sofre com recortes ainda mais específicos se tratando desse assunto e por isso o convite a Eveny Bruno que tem se mostrado uma grande aliada no cuidado da saúde mental da população LGBTQIA+ de Guarapari”, explica Lucas da Costa, um dos responsáveis pelo grupo.

Apesar de ser realizado por um grupo LGBTQIA+, o evento não é restrito apenas para a comunidade, garante Lucas: “Nossos projetos nunca se limitaram a nossa comunidade. É de entendimento nosso que saúde e lazer são um direito de todos, então sintam-se todos bem-vindos.”

Para Eveny, é importante levantar um debate relevante para a sociedade em um local aberto e de forma diferenciada. “Ocupar um local público para dialogar sobre saúde mental é importante para dar visibilidade a um tema que costuma não ser tão falado no dia a dia, mas que faz parte da vida de todas as pessoas”, afirma.

Os organizadores sugerem que quem comparecer leve um lanche para ser compartilhado. “Mas tudo bem só ir também”, completa Lucas.

Sobre o LGBTMJ

Segundo Lucas da Costa, o grupo surgiu da demanda de eventos leves, que pudessem contar com a presença de famílias e amigos e acolhesse a comunidade LGBTQIA+.

“Na época a polarização política gerava um desconforto muito grande em se realizar eventos LGBTQIA+ na cidade, então com o intuito de ocupar espaços que são nossos por direito, surgiu o LGBTMJ. Ocupar é a nossa forma de resistir, e através dos nossos eventos tentamos mostrar que todos são merecedores dos espaços da cidade, sempre com respeito para com as outras pessoas e com os espaços que ocupamos.”