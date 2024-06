Polícia Civil prende suspeitos de envolvimento em tentativa de homicídio no bairro Jardim Santa Rosa

Foto: divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, prendeu, nesta quinta-feira (20), dois suspeitos, ambos de 30 anos, durante uma operação policial nos bairros Jardim Santa Rosa e Praia do Morro, em Guarapari. Durante a ação, foram apreendidos um revólver calibre 38, seis munições, drogas e balança de precisão.

No bairro Praia do Morro, a equipe da DHPP de Guarapari prendeu um suspeito de ser um dos gerentes do tráfico de drogas no bairro Santa Rosa. Durante a abordagem, foram encontradas drogas sobre uma mesa no quarto onde ele estava, incluindo uma balança de precisão, seis pinos de cocaína e quatro buchas de maconha.

No bairro Jardim Santa Rosa, a equipe da DHPP de Guarapari cumpriu o mandado de prisão expedido pela Vara Única da Comarca de Esmeraldas, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Com ele, foi encontrado um revólver calibre 38 e seis munições.

Os detidos são suspeitos de envolvimento em uma dupla tentativa de homicídio por arma de fogo, ocorrido no último dia 17, no bairro Jardim Santa Rosa, em Guarapari. Eles foram conduzidos à 5ª Delegacia Regional de Guarapari e apresentados à autoridade policial.

Entenda o caso

Um homem de 26 anos e um menor de idade de 17 anos foram baleados em uma oficina mecânica no bairro Jardim Santa Rosa, em Guarapari. O crime aconteceu na última segunda-feira (17). As vítimas não tiveram os nomes revelados.

Segundo testemunhas, duas pessoas, em uma moto, chegaram no local e efetuaram os disparos contra as vítimas. Ainda não há detalhes sobre o motivo do crime.

*Com informações da Polícia Civil.