Polícia Militar apoia campanha de Natal ‘Adote um Idoso’ e recolhe doações em Guarapari

PMs entregam presentes na campanha de 2023. Fotos: divulgação/PMES

O 10º Batalhão da Polícia Militar está apoiando, pelo décimo ano consecutivo, a campanha “Adote um Idoso”, promovida pela Associação Beneficente Adote um Idoso (ABAI) em Guarapari.

A ação, que ocorre anualmente, busca arrecadar fraldas geriátricas e alimentos não perecíveis para ajudar idosos e famílias carentes da cidade. As doações podem ser feitas até o dia 20 de dezembro na sede do Batalhão ou diretamente a policiais durante o patrulhamento.

Jailza Rodrigues, idealizadora do projeto, destacou a importância da parceria com a PMES. “Estamos imensamente felizes por poder contar com a Polícia Militar nesta ação. A parceria é fundamental para que possamos angariar ainda mais doações para os idosos e as famílias que necessitam da nossa ajuda”, afirmou.

O comandante do 10º BPM, tenente-coronel Walter Francisco de Araújo Filho, reforçou o comprometimento da corporação: “Ficamos felizes em poder colaborar com essa iniciativa. Entendemos a importância de nos solidarizarmos e, de fato, participarmos para realmente transformar o Natal de muitas pessoas.”

Além da sede do 10º BPM, localizada na Rodovia do Sol, S/N, no bairro Aeroporto, as viaturas policiais também estão aptas a recolher as doações durante as rondas. Basta acionar um policial em patrulhamento para que ele leve o material arrecadado até o batalhão.

Serviço:

Campanha “Adote um Idoso”

Doações: fraldas geriátricas e alimentos não perecíveis

Locais de entrega: sede do 10º BPM ou viaturas em patrulhamento

Endereço: Rodovia do Sol, S/N – Aeroporto, Guarapari

Data: até 20 de dezembro

*Com informações da Polícia Militar do Espírito Santo.