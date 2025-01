Polícia Militar combate pesca ilegal de polvos na Praia das Castanheiras, em Guarapari

Fotos: reprodução/PMES

Na manhã do último sábado (04), a Polícia Militar flagrou dois indivíduos praticando pesca ilegal de polvos na Praia das Castanheiras, em Guarapari. Durante a abordagem, foram encontrados dez polvos, dos quais apenas um pôde ser devolvido ao habitat natural com vida.

A fiscalização foi conduzida por uma guarnição que contava com a expertise de uma policial bióloga e ex-integrante do Batalhão Ambiental. O flagrante ocorreu durante um patrulhamento na região, quando os agentes identificaram os indivíduos emergindo da água com equipamentos de mergulho como máscaras, nadadeiras, luvas e fisgas bicheira, material proibido pela legislação ambiental.

Entre os polvos apreendidos, quatro apresentavam tamanhos inferiores ao mínimo permitido por lei, de 11 cm. Além disso, a prática de pesca submarina na área, próxima à praia e a formações rochosas, é proibida por normativas que visam preservar a fauna marinha. Os dois infratores também não possuíam carteira de pescador, configurando outra infração ambiental.

Apenas um dos polvos, capturado por último, foi encontrado ainda vivo e devolvido ao mar. Os animais serão submetidos à perícia para identificação das espécies, uma vez que a captura de espécies como Octopus americanus e Octopus insularis é proibida.

Os dois indivíduos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Guarapari, onde foram apresentados à autoridade judiciária. A Polícia Militar reforçou a importância da colaboração da comunidade no combate a crimes ambientais.

*Com informações da Polícia Militar do Espírito Santo.