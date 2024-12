Polícia Militar inicia Operação Natal com foco na região comercial de Guarapari

Patrulhamento ostensivo será ampliado durante o período. Foto: divulgação/PMES.

O 10º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo lançou, na última segunda-feira (09), a Operação Natal 2024 em Guarapari. A ação, que segue até o dia 25 de dezembro, tem como principal objetivo reforçar a segurança em áreas de grande circulação, proporcionando mais tranquilidade para consumidores e comerciantes durante o período natalino.

De acordo com a Polícia Militar, a operação inclui o aumento da presença de policiais em locais estratégicos, como centros comerciais, especialmente nos horários de maior movimento. As ações envolvem patrulhamento ostensivo, policiamento a pé e rondas com viaturas.

Dicas de segurança para a população

A corporação também destaca a importância da colaboração dos moradores e visitantes para o sucesso da operação. Entre as orientações estão:

Cuidado com os pertences: mantenha bolsas e objetos pessoais sempre próximos e em locais seguros.

Evite manusear grandes quantias de dinheiro em público.

Denuncie comportamentos suspeitos por meio do telefone 190.

Segundo o comandante do batalhão, tenente-coronel Walter Francisco de Araújo Filho, a Operação Natal busca garantir um ambiente mais seguro e acolhedor durante o período de festas. “Com a Operação Natal, buscamos criar um ambiente mais seguro e acolhedor para que todos possam aproveitar esse momento especial com mais tranquilidade”, afirmou.

*Com informações da Assessoria de Comunicação do 10º BPM.