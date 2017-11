Prefeito aceita parte das reivindicações de servidores públicos em Guarapari

por Larissa Castro

Após terem sido convocados pelo Sindicato dos Trabalhadores de Guarapari (Sintrag) para uma Assembleia Geral Extraordinária, cerca de 200 servidores públicos de todas as categorias compareceram na frente da Prefeitura de Guarapari na tarde de hoje (25) para reivindicarem melhores condições de trabalho e o valor salarial recebido em 2017. Após o prazo de 90 dias pedido pelo chefe do Executivo para uma resposta definitiva, parte dos pedidos foram aceitos.

Ao som da música “Dias Melhores”, da Banda Jota Quest, o atual presidente do Sintrag, Thiago Magno de Almeida Silva, realizou a convocação dos servidores para a reunião de hoje, que teve como pauta principal a Data Base de 2017. Com o apoio de todas as categorias, pedidos feitos em mandatos anteriores e que não foram atendidos, fizeram parte da reivindicação. “A maioria do que está listado é fruto de acúmulos. Este mandato começou ciente disso. Entre eles, progressões por desempenho atrasados desde 2007, adequação salarial dos funcionários, que está abaixo dos salário mínimo. A proporção dos pedidos é uma obrigação do prefeito, pois é direito do funcionário”, desabafou o diretor de comunicação do Sintrag, Rogério Lima.

Alguns funcionários da educação, que preferiram não se identificar, por temerem transferências bruscas, lamentaram o motivo da mobilização. “Algo que é direito nosso não deveria ser tratado assim. Nós trabalhamos e fazemos os serviços, mas não possuímos o salário mínimo, e o único aumento que tivemos foi de 4%. O prazo de reajuste venceu e não tivemos justificativas. Não tem dinheiro, mas para que tantos comissionados? Nós queremos nos adequar conforme a lei. Apenas isso”.

Com duração de 2 horas e sem a presença do prefeito na reunião, secretários decidiram ceder parte dos pedidos, mas uma resposta detalhada ainda não foi divulgada até o fechamento da matéria. “A Prefeitura informa que a maioria das reivindicações feitas pelo sindicato foram atendidas, inclusive a regulação das progressões por desempenho dos servidores, que estavam paradas desde de 2007 e que vão começar a ser feitas a partir de janeiro de 2018. Mais informações serão divulgadas oficialmente nesta quinta-feira, 26”, informou a Secretaria de Comunicação do Município”, informou a Secretaria de Comunicação do Município.

A comunicação do Sintrag, adiantou que a prefeitura deu prazo para algumas das propostas serem postas em prática. “A administração se comprometeu em atender todas as reivindicações. A princípio, as progressões atrasadas serão pagas na folha de pagamento de janeiro. Também se comprometeram em antecipar o prazo de compra para não haver atraso no vale transporte. Apenas para os agente de saúde, que o piso nacional previsto por lei federal, ainda terá um estudo com comissões”.