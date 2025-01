Prefeito de Guarapari e governador Casagrande reforçam apoio ao artesanato local durante visita à Feinartg

Fotos: divulgação/PMG

Na noite desta segunda-feira (06), o Prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, recebeu o Governador do Estado, Renato Casagrande, para uma visita à Feira Interestadual de Negócios e Artesanato de Guarapari (Feinartg), que neste ano está acontecendo no SESC de Guarapari.

Essa foi a primeira visita oficial de Casagrande à cidade com a nova gestão, e sua presença foi considerada de grande importância para o evento e para os artesãos locais, destacando a relevância do setor para a economia e cultura de Guarapari.

Em sua fala, o prefeito Rodrigo Borges agradeceu a presença do governador e ressaltou que a visita reafirma a valorização do artesanato, um dos segmentos mais ricos e significativos para o município.

“A presença do Governador já mostra a valorização desse segmento tão importante e rico para nossa cidade. E a gente quer fazer isso o ano todo. Guarapari precisa de vida fora da alta temporada, nada melhor do que o próprio governador para entender a importância desse segmento”, afirmou.

O Governador Renato Casagrande também aproveitou a oportunidade para reforçar seu compromisso com o setor. “Quero dizer ao povo de Guarapari, aos artesãos daqui e de fora que estão visitando, que vamos estar sempre à disposição, fazendo parcerias juntos”, declarou Casagrande, destacando o apoio do governo estadual à cultura e ao artesanato local.

Entre os artesãos que participaram da feira, Rose Salles destacou a importância do evento como uma vitrine para o trabalho manual. “É um reconhecimento e uma valorização do que fazemos por amor, que são nossos artesanatos”, disse a artesã, evidenciando o impacto positivo que a feira tem para a visibilidade do trabalho artesanal.

Já Célia Dutra, também artesã, ressaltou a relevância da visita do prefeito para fortalecer o setor, “é muito importante o prefeito estar passando aqui, vendo e reconhecendo nosso trabalho. Isso é fundamental para nós, artesãos”, afirmou.

*Com informação da Prefeitura de Guarapari.