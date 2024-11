Prefeito eleito de Anchieta anuncia nomes de secretários para a nova gestão

Fotos: reprodução

O prefeito eleito de Anchieta, Leonardo Abrantes, conhecido como Léo Português (PSB), anunciou nesta quinta-feira (14) os três primeiros nomes que irão compor o secretariado de sua gestão a partir de 2025. Segundo Léo, a escolha dos secretários levou em consideração a formação técnica, o perfil de cada profissional e suas habilidades para gerenciamento de equipes.

“Vamos iniciar uma nova gestão com a certeza de que faremos o melhor por nosso município. Temos trabalhado muito para oxigenar e trazer novos nomes com capacidade de gestão”, afirmou Léo Português. Os titulares das demais pastas devem ser anunciados nos próximos dias.

Renato Lorencini assumirá a Secretaria de Saúde

Para a Secretaria de Saúde, Léo nomeou o vice-prefeito eleito, Renato Lorencini (União Brasil). Lorencini, que possui experiência tanto no legislativo quanto no executivo, já atuou como secretário de Agricultura e Pesca e, posteriormente, de Infraestrutura na gestão de Edival Petri. Ocupou também cargos em duas autarquias estaduais: atuou na Diretoria de Planejamento e Articulação Setorial do Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo (Iopes) e na Diretoria de Meio Ambiente da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan).

Shuana Louzada será a nova secretária de Educação

Na Secretaria de Educação, o prefeito eleito escolheu a pedagoga Shuana Louzada Cypriano Simas. Com 22 anos de experiência na área, Shuana é pesquisadora e mestranda em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Na Fundação Getúlio Vargas (FGV) cursou o Master in Business Administration (MBA) em Gestão de Pessoas. Em Anchieta, foi professora na rede pública e pedagoga na secretaria municipal da Educação, além de ter trabalhado na Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) por dez anos, onde foi diretora do Sesi/Senai.

Mateus Vettoraci irá comandar a Secretaria de Desenvolvimento

A terceira escolha anunciada foi Mateus Lucas Vettoraci, que será responsável pela Secretaria de Desenvolvimento, Integração e Gestão de Recursos. Com mais de três décadas atuando na iniciativa privada, Vettoraci é formado em Administração de Empresas e possui MBA em Finanças, Auditoria e Controladoria pela Fundação Getúlio Vargas.