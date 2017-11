Prefeitura autoriza a realização de mais duas obras em Guarapari

A prefeitura de Guarapari realizará nesta semana a assinatura de mais duas ordens de serviço para a realização de obras importantes para o município. Nesta -feira (08), às 17h, acontece a solenidade de assinatura da ordem de serviço para construção da quadra poliesportiva da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Jorge Boueri Sobrinho, localizada no Bairro Bela Vista.

A empresa vencedora do processo licitatório é a Santa Helena Engenharia e paisagismo Eireli EPP, que á um prazo de seis meses para construção da obra.

A obra foi orçada em aproximadamente 370 mil reais e vai proporcionar uma melhoria na qualidade do serviço educacional oferecido pela escola, além disso, mais conforto durante as atividades esportivas dos alunos.

Na -feira (10), às 9h, será a vez da Prainha de Muquiçaba, que receberá a tão esperada obra de construção da nova orla. No projeto consta uma pista de skate, ciclovia, quiosque e banheiro subterrâneo com plataforma de acessibilidade. Tudo projetado para oferecer conforto aos moradores e turistas. Um investimento total de mais de um milhão e 300 mil reais. A empresa responsável, vencedora do processo licitatório é a Forte Prestações de Serviços LTDA EPP, que á 12 meses de prazo para conclusão dos serviços.