Prefeitura de Anchieta abre processo seletivo para 10 profissões na Assistência Social

A Prefeitura de Anchieta divulgou um novo edital para o processo seletivo destinado à Secretaria de Assistência Social, com vagas para dez diferentes profissões. Os interessados podem se inscrever a partir de quarta-feira (13), no site da prefeitura.

Os cargos disponíveis são para cuidador social, educador social, assistente social, psicólogo, profissional de educação física, assistente de informática, instrutor de artes, instrutor social de projetos pedagógicos (pedagogo), instrutor de música e assistente esportivo, na modalidade dança e expressão corporal.

O prazo de inscrição inicia às 8h do dia 13 de novembro e vai até as 23h59 do dia 14 de novembro, conforme estipulado no cronograma do edital nº 11/2024. As inscrições para o processo seletivo simplificado destinado à contratação em regime de caráter temporário serão realizadas online. Os candidatos devem acessar o site oficial da prefeitura para efetuar o cadastro.

Para obter informações detalhadas sobre documentação exigida, prazos, remuneração e demais regras do processo, os candidatos podem consultar o edital, clicando aqui, ou entrar em contato com a comissão organizadora na Escola de Governo de Anchieta (Egan), pelo telefone (28) 99257-2796.