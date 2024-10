Prefeitura de Anchieta divulga processo seletivo com mais de 60 vagas na área da saúde

Foto: reprodução

A Prefeitura Municipal de Anchieta publicou o edital n° 010/2024 para o processo seletivo da Secretaria de Saúde, com oportunidades em 18 cargos. Ao todo, são ofertadas mais de 60 vagas. As inscrições serão realizadas exclusivamente online, a partir de segunda-feira (4/11), e vão até o dia 6 de novembro.

Entre as vagas disponíveis estão os cargos de psicólogo, assistente social, biólogo, farmacêutico, enfermeiro, técnico de enfermagem, técnico de laboratório, médico generalista, médico veterinário, terapeuta ocupacional, além de várias especialidades médicas, como pediatra, psiquiatra, cardiologista, e ginecologista (20 e 40 horas semanais). O processo também oferece vaga para assistente de consultório dentário.

Os interessados devem acessar o site oficial do município, e selecionar a aba “Processo Seletivo” para iniciar a inscrição. Os salários variam entre R$ 1.712,06 e R$ 6.555,78, de acordo com a função e a carga horária. O processo seletivo será realizado em uma única etapa, com análise de títulos/cursos e tempo de serviço na área. Essa fase tem caráter eliminatório e classificatório, selecionando os profissionais que apresentam formação e experiência alinhadas com os requisitos do edital.

Para informações detalhadas sobre requisitos e documentação, acesse o edital completo clicando aqui.

*Com informações da Prefeitura de Anchieta.