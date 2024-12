Prefeitura de Anchieta inaugura nova praça no bairro Vila Samarco

Foto: Gilberto Vieira/divulgação PMA

O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, inaugurou a Praça Recreativa Inácio Vieira, no bairro Vila Samarco, na tarde de quinta-feira (26). A solenidade contou com a participação da família do homenageado, que dá nome ao equipamento.

A praça foi construída em uma área atrás do Pavilhão do Empreendedor, próxima à sede da Prefeitura e, antes mesmo da inauguração, as crianças já aproveitavam os brinquedos. A nova praça tem cerca de 600 metros quadrados, parquinho, bancos e campo de areia, com iluminação de LED.

Foto: Jonas Pereira/divulgação PMA

“Esse é mais um espaço multiúso para as famílias de Anchieta e também para os turistas, porque aqui passa a Rodovia do Sol e tem esse lindo pôr-do-sol na beira-mar”, disse o prefeito.

Petri agradeceu aos servidores municipais pelo empenho na conclusão e entrega de mais uma obra e enalteceu a equipe das secretarias envolvidas. “Aqui tem envolvimento do Esporte, do Turismo, da Infraestrutura e das outras secretarias que trabalharam para mais essa entrega. É a administração pública cuidando do cidadão anchietense”, completou.

*Com informações da Prefeitura de Anchieta.