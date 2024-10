Prefeitura de Guarapari abre novo processo seletivo para contratação de médicos

Foto: Arquivo Folha

A Secretaria Municipal de Saúde de Guarapari (Semsa) divulgou, nesta sexta-feira (11), o edital de processo seletivo para a contratação de médicos clínicos gerais. Os profissionais contratados atuarão junto à Secretaria Municipal de Saúde, em carga horária de 40h semanais. Inicialmente, os contratos terão duração de seis meses, podendo ser renovados por mais seis.

Foram abertas duas vagas para contratação imediata, além da formação de cadastro de reserva. O salário é de R$ 8.763,23 + R$ 3 mil de gratificação, além da produtividade. A seleção acontecerá por meio de avaliação de títulos e análise de tempo de serviço na área pleiteada.

As inscrições para o processo seletivo acontecerão presencialmente, entre os dias 14 e 18 de outubro, das 09h às 11h e das 13h às 16h30, na Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na rua Adamastor Antônio da Silva, em Muquiçaba.

O edital Semsa nº 16/2024 pode ser acessado na íntegra no site da prefeitura, clicando aqui. O cronograma prevê a divulgação da classificação final no dia 24 de outubro, no site da prefeitura, na Semsa e no Diário Oficial.