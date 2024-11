Prefeitura de Guarapari abre processo seletivo com vagas para motorista

Foto: reprodução/Google

A Prefeitura de Guarapari anunciou a abertura de um novo processo seletivo para o preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva na Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). O edital oferece duas vagas para o cargo de Operador de Equipamento Especial/Motorista, destinado a candidatos com ensino médio completo e carteira de habilitação com categoria mínima “D”.

A jornada de trabalho prevista para o cargo é de 40 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 1.782,61. Os interessados devem realizar a inscrição entre os dias 18 e 21 de novembro, na sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde de Guarapari, localizada na Rua Adamastor Antônio da Silva, s/n, Muquiçaba, das 09h às 11h e das 13h às 16h30.

Pré-requisitos

Para participar, é necessário que o candidato possua ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com categoria mínima “D” válida, curso de condutor de veículos de emergência com carga horária mínima de 50 horas e experiência mínima de seis meses como motorista profissional na categoria exigida “D”.

O processo seletivo incluirá análise de requisitos, tempo de serviço, cursos e títulos. A seleção terá validade de um ano e os contratos firmados terão duração inicial de seis meses, com possibilidade de prorrogação conforme as necessidades da Secretaria de Saúde. Acesse o site da prefeitura e confira o edital completo clicando aqui.

A classificação final dos candidatos e convocação dos selecionados estão previstas para o dia 27/11, com divulgação no site da prefeitura e no Diário Oficial dos Municípios.