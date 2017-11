Prefeitura de Guarapari convoca a população para o Novembro Azul

por Aline Couto

A Prefeitura Municipal de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde, convida os moradores para participar do Novembro Azul. O objetivo é conscientizar e mobilizar sobre a importância da prevenção da saúde do homem e da diabetes. O evento principal será oferecido para toda população e acontecerá no dia 10 de novembro, de 07h às 20h, no Centro de Saúde Arnaldo Magalhães Neto, em Muquiçaba.

Nos dias 14 e 17 de novembro serão comemorados, respectivamente, os dias mundiais de prevenção do diabetes e do câncer de próstata, representados pela cor azul. Com o objetivo de diminuir o preconceito, principalmente dos homens, em relação à procura de médicos e exames, o coordenador do Centro de Saúde Arnaldo Magalhães Neto, Filipe Costa Vieira, alerta para a importância do conhecimento e tratamento do câncer logo no início. “Os homens só procuram as unidades de saúde quando a doença já está em estágio avançado, o que dificulta a possibilidade de tratamento e cura”.

A Sociedade Brasileira de Urologia ressalta que a probabilidade de cura com o diagnóstico precoce é de 90% e que os homens devem procurar um acompanhamento médico a partir dos 50 anos, salvo os que já possuem histórico familiar da doença que devem ir a partir dos 45 anos.

Apesar da campanha ser voltada para os homens, com exames preventivos, ela também abrange toda a família com testes e palestras oferecidas. São serviços médicos, de enfermagem, de fisioterapia, odontológicos, corte de cabelo, rodas de conversas, sorteio de brindes e café da manhã. A campanha terá um extenso horário de atendimento para que moradores que trabalham durante o dia tenham tempo de se dirigirem à unidade de saúde.