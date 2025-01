Prefeitura de Guarapari e Governo do Estado discutem melhorias para zona rural

Foto: reprodução/PMG

A nova gestão da Prefeitura de Guarapari está atuando em diversos setores para organizar a cidade e promover melhorias tanto na área urbana quanto na rural. Na manhã de quarta-feira (8), o prefeito Rodrigo Borges, acompanhado do secretário estadual de Agricultura, Ênio Bergoli, esteve na comunidade rural de Alto Rio Calçado para discutir avanços na região.

Durante a visita, o prefeito e o secretário estadual percorreram essa e outras comunidades rurais, debatendo melhorias relacionadas ao recapeamento, pavimentação e intervenções nas estradas pelo programa Caminhos do Campo. Ênio Bergoli destacou que haverá muitas parcerias entre a Prefeitura e o Governo do Estado para atender às demandas da população rural.

Além do prefeito, participaram da visita o secretário municipal de Agricultura, Gabriel Mattar, o deputado estadual Zé Preto e o empresário Maely Coelho. O prefeito agradeceu o apoio do governo estadual e enfatizou que a Prefeitura ficará responsável pela elaboração dos projetos de pavimentação e drenagem, que serão encaminhados ao Governo do Estado para execução dos serviços.

*Com informações da Prefeitura de Guarapari.