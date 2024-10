Prefeitura de Guarapari inaugura creche com 300 vagas no bairro Portal Clube

Fotos: divulgação

Na última sexta-feira (04), a Prefeitura de Guarapari inaugurou o Centro Municipal de Educação Infantil Patrícia Corrêa Marques, no bairro Portal Clube. A nova unidade educacional tem capacidade para atender 300 crianças, com idades entre 6 meses e 6 anos.

Durante a cerimônia de inauguração, o prefeito Edson Magalhães destacou a importância do investimento na educação básica. “Na Educação Infantil é onde tudo começa. A transformação está aqui”, afirmou o prefeito. Ele também ressaltou o impacto positivo que a nova creche terá no futuro da cidade: “Estamos construindo um futuro melhor para Guarapari, com oportunidades que começam desde a infância.”

O Centro de Educação Infantil conta com uma infraestrutura ampla, incluindo oito salas de aula, organizadas em berçário, maternal e pré-escola. Entre os outros espaços, destacam-se o refeitório, uma cozinha, despensa para alimentação escolar, lactário, brinquedoteca, solários e playground, além de uma área administrativa, recepção, secretaria, auditório e banheiros acessíveis.

O entorno da creche foi projetado com áreas verdes e paisagismo. Segundo a prefeitura, as dependências da escola estão equipadas com mobiliários apropriados para atender o público infantil.

*Com informações da Prefeitura de Guarapari.