Prefeitura de Guarapari inaugura duas novas escolas no bairro Elza Nader

Fotos: reprodução/PMG

A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Educação Municipal (Semed), realizou na última segunda-feira (16), na quadra da nova sede da Escola Celita Bastos Garcia, a cerimônia de inauguração de duas novas escolas no bairro Elza Nader.

Moradores de vários bairros, incluindo Elza Nader, Una, Paturá, Setiba e região, estiveram presentes, juntamente com autoridades religiosas como o padre Pierre Mukabi, da Paróquia São Tiago Maior, e o pastor Rafael Abdalla, da Primeira Igreja Batista em Guarapari. Também estavam presentes líderes comunitários, o prefeito Edson Magalhães, a secretária de educação Sônia Meriguete, outros secretários, membros do legislativo e servidores públicos.

Segundo a prefeitura, a inauguração da EMEF Celita Bastos Garcia e da nova sede do CEMEI Eugênio Deoclécio Borges é um marco para a Educação no município. Com investimentos feitos com recursos próprios, as novas escolas representam um avanço na infraestrutura educacional da cidade, com ambientes modernos, seguros e completos para o ensino infantil e fundamental.

A EMEF Celita Bastos Garcia destaca-se por sua estrutura robusta, preparada para atender às necessidades dos estudantes com qualidade e conforto. A escola conta com:

– 10 salas de aula equipadas;

– Sala de artes, sala de informática e uma ampla biblioteca;

– Quadra esportiva, salão de jogos e auditório;

– Banheiros acessíveis, área administrativa e outros espaços que garantem o pleno desenvolvimento das atividades escolares.

Já o CEMEI Eugênio Deoclécio Borges, que conquista sua sede própria após 25 anos, tem capacidade para atender até 340 crianças, oferecendo uma estrutura especialmente pensada para o acolhimento e o aprendizado dos pequenos. Entre os principais destaques estão:

– 10 salas de aula, lactário e dormitório para bebês;

– Brinquedoteca, parque com pergolado e solários;

– Refeitório amplo, cozinha equipada e áreas de serviço completas.

A secretária de Educação, Sônia Meriguete, reforçou o impacto positivo da entrega das escolas:

“Com essas entregas, consolidamos o nosso objetivo de proporcionar ambientes pedagógicos que inspirem aprendizado, acolhimento e transformação. Essa conquista não apenas simboliza o progresso, mas reafirma o compromisso da administração municipal em investir no futuro das crianças e jovens de Guarapari. Com educação de qualidade, a cidade segue crescendo e fortalecendo suas bases para um amanhã melhor”, disse Sônia.

O prefeito Edson Magalhães, ressaltou que tem um compromisso com a educação e desenvolvimento do município até o último dia de sua gestão e fará a entrega de outras obras pela cidade. “Estamos inaugurando essas duas grandes escolas aqui hoje, mas ainda temos outras quatro unidades: Aeroporto, Aldeia de Perocão, Fátima Jardim e Kubitscheck, além outras grandes obras pela cidade”, concluiu.

Além de participar do evento principal, o prefeito assinou a autorização para a reforma da Escola Francisco Araújo. Foi assinada também a ordem de serviço para a instalação de galerias de drenagem na Rua Manoel Alvarenga, em Perocão, outra obra que visa beneficiar os moradores locais com recursos próprios do município.

*Com informações da Prefeitura de Guarapari.