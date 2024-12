Prefeitura de Guarapari lança edital com oito vagas para odontologista

Foto: arquivo Folha

A Prefeitura de Guarapari anunciou a abertura de inscrições para um processo seletivo que visa preencher oito vagas para o cargo de Especialista em Saúde/Profissional em Odontologia/Odontólogo. O processo tem a finalidade de selecionar candidatos para contratação imediata, além da formação de um cadastro de reserva.

Os aprovados atuarão em regime de 40 horas semanais e receberão remuneração mensal no valor de R$ 5.738,71. Os interessados poderão se inscrever entre os dias 02 e 04 de dezembro de 2024, das 9h às 11h e das 13h às 16h, na sede administrativa da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), localizada na Rua Adamastor Antônio da Silva, S/N, Muquiçaba.

A seleção será realizada em uma única etapa, por meio de análise de títulos e experiência profissional, de acordo com os critérios estabelecidos no edital.

Mais detalhes sobre o processo, incluindo requisitos e documentos necessários, podem ser consultados no edital disponível no site oficial da Prefeitura de Guarapari. A classificação final dos candidatos será divulgada no site da prefeitura e no Diário Oficial do Estado (DOES) no dia 11 de dezembro, após o julgamento dos recursos.