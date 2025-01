Prefeitura de Guarapari mobiliza equipes para limpeza das ruas após tempestade

Fotos: divulgação/PMG

Após a intensa tempestade que atingiu a cidade de Guarapari no começo da noite de domingo (5), o prefeito Rodrigo Borges mobilizou órgãos da Prefeitura para garantir a limpeza e a segurança das ruas, minimizando os danos causados pelos ventos fortes e pelas chuvas.

Com o auxílio das equipes da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari (Codeg), da Secretaria de Agricultura e da Secretaria de Obras, os servidores, de forma integrada, juntamente com membros do Corpo de Bombeiros de Guarapari, foi realizada a remoção dos entulhos, restabelecendo a ordem nas vias afetadas.

“Os bombeiros auxiliaram na remoção de árvores e destroços, garantindo a segurança de quem precisou trafegar pelas vias afetadas. A ação rápida e coordenada entre os órgãos garantiu a desobstrução das ruas”, destacou o secretário de Obras, Marcelo Cirino, que acompanhou, ao lado do prefeito, todas as ações.

No bairro São Judas, o telhado de um sobrado foi completamente levado pelo vento a uma distância de 200 metros, danificando a rede de comunicação da região.

Uma árvore caiu sobre três veículos estacionados na orla da Praia do Morro, causando danos materiais. Outras árvores em rodovias caíram, atingindo carros e várias fiações, causando falta de energia elétrica em diferentes bairros, sendo um dos principais problemas enfrentados pela população.

A Escola Benedita Martins de Souza, no bairro Ipiranga, também sofreu com a queda de uma árvore dentro do prédio, interrompendo o fluxo de trânsito na região. O tronco e a folhagem já foram retirados. Apesar dos danos, não houve registro de vítimas.

*Com informações da Prefeitura de Guarapari.