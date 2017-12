Prefeitura divulga a programação de Natal e Réveillon em Guarapari

por Aline Couto

A coletiva de imprensa de hoje a tarde (06), na Prefeitura de Guarapari, apresentou aos presentes a programação de Natal e Réveillon na cidade. O secretário de Turismo Empreendedorismo e Cultura, Edgar Belhe falou sobre a decoração natalina, os Concertos de Natal, a queima de fogos e os shows de ano novo.

Segundo o secretário, esse ano a “Cidade Saúde” irá inovar nas decorações, serão cerca de 100 árvores iluminadas na entrada da cidade, em alguns pontos do Extracenter e no centro. As decorações serão válidas para todas as festas de fim de ano e permanecerão durante as férias, sempre trocando as felicitações de acordo com a data. O material foi todo comprado pela prefeitura, o que acarretou em uma economia maior e um baixo custo de energia.

Durante a semana do Natal, serão apresentados dois concertos com orquestra e uma peça encenada. No dia 22 de dezembro o bairro de Muquiçaba, na Praça Philomeno Pereira Ribeiro, recebe o “Musical de Natal” e no dia 23, será a vez do Centro, na Rua Joaquim da Silva Lima, receber o musical. Os eventos serão comandados pelo Maestro Inárley Carlete e a Orquestra de Câmara Fâmuli a partir das 20h.

No tradicional réveillon da cidade, a famosa queima de fogos promete durar de 15 a 20 minutos nas praias de Setiba, Santa Mônica, Praia do Morro, Enseada Azul (Peracanga), Centro (próximo ao Siribeira). Na Praia do Morro a virada do ano ainda terá shows e mais um ponto de queima de fogos, próximo ao Hotel Porto do Sol. Serão três atrações musicais, uma nacional com Trio Forrozão, uma regional com Pedala Samba e outra nacional ainda a confirmar, no palco, que será montado para o evento, na Praça da Paz em frente ao Marlin.

Ainda na festa da virada do ano, na orla da Praia do Morro até o Hotel Quatro Estações, serão colocados rebatedores, caixas de som, a cada 50, 100 metros. “A nossa intenção é evitar muita aglomeração um único local. Com a distribuição do som, as pessoas também vão se dispersar e assim ficando mais agradável para todos”, explica Edgar.

A expectativa de público para a festa de fim de ano é de 750 a 800 mil pessoas em toda a cidade. Para isso, a segurança foi reforçada com a contratação de mais 30 homens, pela secretaria de fiscalização, para o controle, principalmente dos vendedores ambulantes. “O gasto com o evento será bem menor neste ano, os shows devem custar cerca de R$ 55 mil pelos três grupos”. Finaliza o secretário.