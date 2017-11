Prefeitura notifica Lorenzutti para que se defenda de denúncias de irregularidade em licitação

A Prefeitura de Guarapari notificou a empresa Expresso Lorenzutti para que apresente explicações sobre possíveis irregularidades na documentação apresentada durante o processo de licitação do transporte público realizado em 2016.

A notificação foi feita na última sexta-feira (21) e a Expresso Lorenzutti tem quinze dias para apresentar a defesa. Desde o ano passado, quando foi encerrado o processo licitatório, as empresas que operavam juntas com a antiga Asatur (hoje Lorenzutti) recorreram do resultado em várias instâncias, como Tribunal de Contas, Ministério Público, Câmara de Vereadores e prefeitura para tentar anular o resultado.

A principal alegação destas empresas é que a C. Lorenzutti não existia antes do fim da licitação, o que era vedado de acordo com o edital. Além disso, segundo as empresas, a C. Lorenzutti informou ter uma frota de ônibus, que na verdade pertencia a Asatur. Tanto uma quanto a outra empresa, fazem parte do mesmo grupo.

Desde o começo dos questionamentos a Expresso Lorenzutti negou com veemência que tenha havido qualquer tipo de irregularidade do processo e que a empresa se sagrou vencedora por mérito.

Em nota oficial, a direção da Expresso Lorenzutti voltou a afirmar que o processo foi legítimo. Confira a nota da empresa na íntegra: