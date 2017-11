Prefeitura reforma Ciac e administrativo da PM deve retornar em dezembro

por Aline Couto

A Praia do Morro se prepara para a revitalização do Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão (Ciac). Depois de anos atuando no Centro, a PM se viu obrigada a se retirar do local por total falta de estrutura. As três salas que a 1ª Companhia do 10º Batalhão ocupava tinham goteiras que se tornaram um problema tão grande, o que resultou no estrago de computadores e outros equipamentos.

Desde setembro deste ano o administrativo da PM dá expediente na mesma sala comercial onde funciona a Central de Vídeomonitoramento, na Avenida Oceânica. O Tenente Coronel Pessanha ressalta que “apesar desse transtorno na mudança do administrativo, o operacional continuou funcionando na praia do morro. Sempre tem viaturas circulando e um PM de plantão no Ciac como referencia para a população”. O Coronel disse ainda que o retorno do efetivo depende das obras estruturais por parte do Executivo.

A Secretaria Municipal de Obras Públicas realizou uma vistoria completa no Ciac e as obras com os reparos necessários estão em andamento e tem previsão de término na segunda quinzena de dezembro.