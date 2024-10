Presidente Lula sanciona lei que oficializa Guarapari como Capital da Biodiversidade Marinha

Após o afundamento do navio Victory 8B, Guarapari também ganhou o maior Recife Artifical da América Latina. Foto: Arquivo Folha.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o projeto de lei que confere a Guarapari o título de Capital Nacional da Biodiversidade Marinha. A medida foi publicada na edição desta quinta-feira (17) do Diário Oficial da União.

A proposta, que havia sido aprovada pela Comissão de Meio Ambiente do Senado em setembro, destaca a rica diversidade ecológica do litoral da cidade, reconhecendo sua importância para o ecossistema marinho brasileiro. O projeto de lei (PL 4258/2021) contou com o relatório do senador Fabiano Contarato (PT-ES), e enfatiza a grande variedade de ecossistemas encontrados na região.

De acordo com o documento, Guarapari abriga uma das maiores diversidades de algas e peixes de recife do país, superando até mesmo áreas como os Arquipélagos de Abrolhos e Fernando de Noronha. As ilhas Rasas, Escalvada, Recife e Parreiral, além do Banco de Algas Calcárias e Fundo Bioclásticos adjacentes, são mencionadas como áreas de grande relevância ambiental.

No litoral da cidade também está localizado o maior Recife Artificial da América Latina, criado após o afundamento do navio Victory 8B, em 2003. O local se tornou um ponto de mergulho, atraindo turistas e pesquisadores.

O biólogo Thiago Teixeira Costa explicou que a biodiversidade marinha de Guarapari é uma das mais ricas do Brasil. Segundo ele, o encontro das correntes frias vindas do sul com as águas quentes do nordeste cria um ambiente propício para a coexistência de espécies de diferentes regiões. “Esse encontro permite que espécies marinhas do sul e do nordeste consigam viver aqui, aumentando a diversidade de espécies em relação a outras regiões do Brasil”, afirmou.