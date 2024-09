Prime Residence: Construtora Viver entrega seu novo empreendimento em Guarapari

A Construtora Viver entregou mais um empreendimento de alto nível em Guarapari. Sucesso de vendas, o Prime Residence, alia modernidade e sustentabilidade em uma das regiões mais privilegiadas da cidade: a Praia do Morro.

A arquitetura do edifício traz um design arrojado e tecnologia de bem-estar para os moradores, que receberam, recentemente, as chaves de seus apartamentos. As vistas panorâmicas e espaços integrados garantem incrível relação entre os ambientes e a natureza, criando um conceito único.

Composto por 40 unidades, o Prime possui quatro apartamentos por andar, de dois e três dormitórios. Em cada unidade, a perfeita concepção de todos os ambientes cria um espaço exclusivo que privilegia a integração social e produz uma atmosfera aconchegante e contemporânea.

“Tomamos o cuidado em executar a obra fielmente como concebido no projeto, porém, sempre pensando em surpreender nossos clientes. Agregamos melhorias em materiais e decoração, adicionamos elementos decorativos que resultaram em ambientes elegantes e de fino acabamento. O Prime, arrisco dizer, é sem dúvida, um dos prédios mais belos da Praia do Morro”, afirmou Luciano Luchi Rabello, sócio-fundador da construtora.

O empreendimento ainda conta com área de lazer, composta por cinema/sala de jogos e pub, solarium – com vista panorâmica para as montanhas e o pôr do sol –, salão de festas, área gourmet, piscina e lounge.

A localização também é uma vantagem garantida para os moradores. Em uma das avenidas mais movimentadas do bairro e próximo da orla, o Prime Residence está cercado de estabelecimentos para todas as necessidades: de academia até escolas, passando por farmácias e casas noturnas.

Construtora Viver

A Viver está no mercado desde 2008, e nos últimos anos entregou empreendimentos que unem lazer, conforto, comodidade e modernidade, aliados a alta tecnologia em todas as etapas da obra e em itens que facilitam a vida dos moradores.

Clientes elogiam novo empreendimento

Como foi a experiência de comprar um Prime?

Luciano Luchi e Gustavo Bonfim

“Foi uma experiência emocionante. Desde o início da concepção do projeto foi uma realização. O Luciano conseguiu nos apresentar uma ideia diferente, moderna e com muitos valores agregados. Como arquitetura direcionada para o bem-estar das pessoas.” – Gustavo Bonfim

Ricardo e Patrícia Góes

“Foi um ótimo investimento em questão de custo e benefício, pois, assim como eu todos que ali adquiriram um apartamento realizaram um excelente lucro como investimento.” – Ricardo Góes

Gilson José de Assis

“Conheci o Prime quando eu e minha esposa começamos a procurar por um imóvel bem específico. O Prime foi o único, na época, que atendeu nossas expectativas. O negócio foi realizado com muita competência, seriedade, eficácia e confiança mútua. Cuidaram de toda burocracia, de modo que não nos preocupamos com nada. Como cliente, parabenizo a Construtora Viver pela excelente qualidade e profissionalismo.” – Gilson José de Assis

O que você mais gostou do empreendimento?

“O que mais gostei foi da área de lazer. A vista é deslumbrante e especial. Quando estamos lá em cima, conseguimos sentir que tudo valeu a pena. O que mais me surpreendeu mesmo foi a arquitetura. A portaria e área de lazer foram bem decoradas o que garantiu que o empreendimento fosse entregue mais completo. O prédio ficou lindo.” – Gustavo Bonfim

“A fachada do prédio ficou muito linda, a portaria do prédio, os móveis de muito bom gosto, assim como também a área de lazer com piscina de borda infinita hidromassagem de água quente, sala de jogos, cinema salão de festa, tudo que agrega num condomínio.” – Ricardo Góes

“Localização privilegiada, design arrojado, uma arquitetura surpreendente com fachadas modernas, uma vista panorâmica invejável, área de lazer na cobertura com piscina de borda infinita com vista para o mar, salão de festas, sala de jogos, cinema, área gourmet; tudo prontinho e com acabamento de primeira linha.” – Gilson José de Assis

