Primeiro encontro entre equipes de transição de Guarapari foca em saúde, educação e verão de 2025

Na tarde de segunda-feira (04), foi realizada a primeira reunião entre as equipes de transição do atual prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, e os representantes do prefeito eleito, Rodrigo Borges. O encontro teve como objetivo principal a organização de um cronograma de reuniões por eixos temáticos, envolvendo setores essenciais da administração municipal.

Entre os temas que serão abordados nas reuniões estão os eventos do verão de 2025, o carnaval, saúde, educação, administração, fazenda, editais de contratações temporárias e a regulamentação de ambulantes. Além desses, outros assuntos foram solicitados previamente pela equipe de Rodrigo Borges, com a intenção de formular propostas de ação a serem apresentadas ao atual prefeito.

Com base nessas informações, serão realizados estudos para identificar as medidas mais urgentes a serem implementadas no início da nova gestão. A equipe de transição foca em temas prioritários como a saúde e o planejamento do ano letivo da rede pública, incluindo a contratação de professores, merenda, uniformes e material didático, visando avaliar a necessidade de ações emergenciais.

De acordo com Ricardo Rios, membro da equipe de transição de Rodrigo Borges, a reunião foi produtiva, pois cumpriu o objetivo de estabelecer o cronograma de encontros e de visitas a equipamentos públicos.

“Cumpriu-se o que foi pautado. A pauta era estabelecer um cronograma de reuniões e visitas, pois definimos eixos temáticos que serão importantes na transição. Não todas as secretarias, mas as mais importantes, para garantir a continuidade dos serviços públicos que herdaremos, especialmente no verão, quando Guarapari recebe milhares de turistas, podendo chegar a um milhão de pessoas em janeiro”, explicou.

Ele destacou que as questões relacionadas ao atendimento durante o verão, tanto para turistas quanto para moradores, são uma das prioridades da nova gestão, e também mencionou a preocupação com a operação do carnaval, citando a necessidade de maior planejamento e diálogo antecipado com o setor cultural e turístico.

“Normalmente, o prefeito envia à Câmara, a quinze dias do carnaval, uma proposta de repasse de verbas para as escolas de samba e blocos, o que dificulta o planejamento desses eventos. Nossa intenção é antecipar esse diálogo e organizar melhor a estrutura necessária para o carnaval”, acrescentou.

Os próximos passos da equipe de transição incluem a continuidade das reuniões já agendadas. Após cada encontro, serão realizadas reuniões internas para a elaboração das propostas a serem apresentadas ao atual prefeito. “Se necessário, faremos visitas a escolas, creches e postos de saúde para dirimir dúvidas e garantir que as propostas estejam baseadas na realidade dos setores”, concluiu Ricardo Rios.