Primeiro fim de semana de junho terá temperaturas amenas em Guarapari; confira a previsão

Foto: arquivo

O mês de junho deve começar com céu algumas nuvens mas temperaturas amenas no litoral capixaba. É o que aponta a coordenação de meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural (Incaper).

No sábado, primeiro dia do mês, a umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva na Região Nordeste, na Grande Vitória, no trecho leste da Região Serrana e no litoral da Região Sul, sendo mais frequente nos municípios próximos à divisa com a Bahia. O tempo permanece aberto nas demais áreas do Espírito Santo, sem expectativa de chuva. O vento deve soprar com intensidade de fraca a moderada pelo litoral. Em Guarapari, a máxima não deve passar dos 25° C, e a mínima, 17° C.

Já no domingo (02), há previsão de chuva na madrugada e manhã entre a Grande Vitória e a Região Nordeste, com tempo aberto nos demais horários. Também há previsão de chuvas esparsas nas demais áreas do norte capixaba e no trecho leste da Região Serrana. Não há expectativa de chuva nas demais áreas do Espírito Santo. Os termômetros devem manter a tendência e registras 26° C de máxima e 17° C, a mínima na Cidade Saúde.