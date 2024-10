Primeiros atendimentos marcam início das operações do Hospital Dr. Luiz Buaiz em Guarapari

Fotos: divulgação/Hifa

Nesta segunda-feira (30), o Hospital Dr. Luiz Buaiz, em Guarapari, recebeu a cerimônia de abertura dos serviços e o início dos atendimentos. Os primeiros pacientes atendidos na unidade foram Leonardo José dos Santos e Viviane Rodrigues de Araújo, após serem transferidos da Unidade Básica de Saúde de Guarapari. Os dois receberam atendimento de urgência na sala vermelha do hospital.

O superintendente do Grupo Hifa, Jailton Pedroso, destacou a importância do novo hospital para Guarapari e o litoral sul do Espírito Santo: “Esse é o legado que a gestão atual deixa para essa cidade. Um município que transferia seus pacientes passa agora a ser referência de assistência hospitalar para toda a região. Isso é um ganho sem precedentes. Temos uma responsabilidade muito grande e por isso o paciente é o centro do nosso cuidado.”

A inauguração também contou com a participação do vice-presidente do Hifa, José Clara, que enalteceu o comprometimento da equipe responsável pelo projeto. “No tempo proposto, conseguimos executar a abertura dos primeiros serviços”, afirmou.

Além da cerimônia de abertura, foi realizado o plantio simbólico de uma muda de Ipê, representando vida e prosperidade para a instituição.

O evento contou com a presença do prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, da secretária municipal de Saúde, Alessandra Albani, além de representantes do movimento Mães que Oram Pelos Filhos, do Conselho Municipal de Saúde, do padre Pierre e da Casa Espírita local.