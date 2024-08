Processo seletivo do Ifes oferta mais de 180 vagas em cursos técnicos em Guarapari

Foto: Arquivo

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) oferta 4.117 vagas em cursos técnicos integrados (Edital 53/2024) e técnicos concomitantes e subsequentes (Edital 54/2024). A seleção é para ingresso no 1º semestre de 2025, com oportunidades em 22 campi do Ifes em todo o estado. Em Guarapari, serão 180 vagas. Os editais foram divulgados nesta quinta-feira (1º) e estão publicados em: ifes.edu.br/2025.

As inscrições começam a partir de segunda-feira (05) e vão até o dia 13 de setembro. A taxa de inscrição para o PS 53/2024 (Técnicos Integrados) é no valor de R$ 85. Para o PS 54/2024 (Técnicos Concomitantes e Subsequentes), o valor da taxa é de R$ 65.

Os candidatos que desejem pedir a gratuidade (isenção) da taxa de inscrição devem estar atentos ao prazo: de 5 a 30 de agosto. O pedido deve ser feito no sistema, ao final da inscrição no processo seletivo.



Quem pode se inscrever

Os técnicos integrados são aqueles em que o estudante faz um curso técnico (formação profissional) junto com o ensino médio e, por isso, para se inscrever, precisa ter terminado o ensino fundamental.



Os cursos técnicos concomitantes podem ser feitos por quem ainda está fazendo o 2º ou 3º ano do Ensino Médio em outra escola e deseja fazer ao mesmo tempo o curso técnico no Ifes. Já os cursos técnicos subsequentes são aqueles que podem ser feitos por quem já concluiu o Ensino Médio e pretende fazer apenas o curso técnico no Ifes.



O edital do processo seletivo para cursos técnicos integrados para jovens e adultos (Proeja) já foi divulgado e as inscrições começam no dia 2 de setembro. Os cursos técnicos Proeja são voltados a pessoas com mais de 18 anos e que não possuem o Ensino Médio. Acesse o edital do Proeja.

Seleção

A seleção para os cursos técnicos integrados (Edital 53/2024) será com prova objetiva, com 40 questões. A prova será realizada no dia 20 de outubro.



O processo de seleção para os cursos técnicos concomitantes e subsequentes (Edital 54/2024) será por análise de histórico.

Cotas

As cotas são chamadas de Ações Afirmativas (AA) e têm subdivisões de acordo com critérios de renda, cor/raça/etnia e pessoas com deficiência. A legislação vigente prevê a reserva de vagas para ações afirmativas (cotas). As pessoas candidatas inscritas em vagas de cota concorrem primeiro para as vagas da ampla concorrência. Se não conseguirem a nota necessária, então concorrem nas vagas de cotas.

Confira a lista de cursos que serão oferecidos em Guarapari:

Administração (Integrado) – Vespertino: 40 vagas

Comércio (Subsequente) – Noturno: 40 vagas

Eletrotécnica (Integrado) – Vespertino: 32 vagas

Mecânica (Integrado) – Vespertino: 32 vagas

Mecânica (Subsequente) – Noturno: 36 vagas



Confira nos editais as vagas em cada campus.

*Com informações do Ifes.