Procon de Guarapari alerta consumidores sobre novo golpe do falso reembolso; veja como se proteger

Foto: reprodução

O Procon de Guarapari, órgão responsável pela Proteção e Defesa do Consumidor, emitiu um alerta sobre um novo golpe que está circulando nas redes e prejudicando consumidores. Criminosos têm utilizado o nome do Procon e do Banco Central para enganar pessoas com uma falsa promessa de devolução de valores (cashback) em compras feitas com cartão de crédito.

Como o golpe funciona?

Os golpistas divulgam anúncios e vídeos nas redes sociais, muitas vezes com trechos de telejornais e apresentadores conhecidos, para dar maior credibilidade ao esquema. A mensagem afirma que quem fez compras com cartão de crédito tem direito a receber parte do valor de volta, sugerindo que o Procon estaria obrigando as operadoras a devolver valores “ocultos” cobrados pelas bandeiras de cartão.

De forma enganosa, os anúncios prometem a devolução de valores de até R$8 mil, caso o consumidor preencha um formulário online e informe seus dados pessoais e do cartão. Além disso, a vítima é instruída a realizar um pagamento via Pix entre R$70,00 e R$80,00, sob a falsa alegação de que isso garantiria o resgate.

Ao seguir as instruções, o consumidor acaba por entregar informações sensíveis e fazer pagamentos aos golpistas, resultando em prejuízos financeiros.

Arte: reprodução/PMG

Orientações do Procon de Guarapari

O Procon reforça a importância de os consumidores desconfiarem de promessas vantajosas e não clicarem em links de fontes desconhecidas. Em situações como essa, o órgão aconselha que sempre sejam utilizados os canais oficiais para verificar a veracidade de qualquer informação.

Passos a seguir para evitar e lidar com o golpe:

Desconfie de ofertas muito vantajosas: Desconfie de qualquer mensagem ou anúncio que prometa dinheiro fácil ou devolução de valores em grande quantidade.

Não clique em links duvidosos: Links desconhecidos e que levam a sites suspeitos podem ser uma porta de entrada para golpes e roubo de dados.

Verifique as fontes oficiais: Sempre entre em contato diretamente com o Procon ou com a empresa envolvida para confirmar informações.

Como proceder se você foi vítima do golpe?

Caso o consumidor tenha sido enganado, o Procon orienta que sejam tomadas as seguintes ações:

Entre em contato com seu banco imediatamente: Informe sobre o ocorrido e, se tiver realizado alguma transferência via Pix, solicite o procedimento de recuperação de valores, conhecido como Mecanismo Especial de Devolução (MED).

Registre um boletim de ocorrência: Vá até uma delegacia ou registre um boletim unificado de forma digital para que o caso seja formalizado.

Cancele seus cartões: Para evitar novos prejuízos, cancele imediatamente os cartões utilizados.

O Procon de Guarapari reforça que está à disposição da população para tirar dúvidas e oferecer orientações por meio de seus canais oficiais.

*Com informações da Prefeitura de Guarapari.