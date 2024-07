Procon de Guarapari promove Mutirão de Negociação de Dívidas nesta semana

Foto: reprodução

O Procon de Guarapari, órgão de Proteção e Defesa do Consumidor, realizará nos dias 09, 10, 11 e 12 de julho, das 09h às 16h, mais um Mutirão de Negociação de Dívidas. A ação irá ocorrer na sede da Faculdade Anhanguera, no bairro Lagoa Funda.

A iniciativa tem o objetivo de oferecer aos munícipes endividados, a oportunidade de negociar seus débitos, com condições diferenciadas de pagamento e, assim, retirarem seus nomes dos órgãos de proteção ao crédito. Instituições financeiras, lojas locais, empresas de telefonia, concessionárias de serviço público já confirmaram presença, como a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banestes, Itaú, Dacasa Financeira, Cesan, EDP, Magazin Grande Rio, Vivo, Claro.

Segundo o supervisor do Procon, Ewerton Maximino, além das negociações de dívidas, o mutirão contará também com a presença da CDL Guarapari, que realizará consultas de CPF, OAB Guarapari, com orientações jurídicas, e o Procon Estadual participará com o setor de cálculo do órgão.

Mutirão de Negociação de Dívidas

Data: 09 a 12 de julho

Horário: 09h às 16h

Local: Faculdade Anhanguera, localizada na Av. Governador, Rod. Jones dos Santos Neves, 1000 – Lagoa Funda

A EDP participará nos dias 10, 11 e 12 de julho das 9h às 12h.

O Itaú participará das 9h às 13h.

*Com informações da Prefeitura de Guarapari.