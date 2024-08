Projeto abre inscrições para oficinas gratuitas de roteiro e direção cinematográfica em Guarapari

Fotos: divulgação

Estão abertas as inscrições para as oficinas de roteiro e direção cinematográfica do projeto “No Final da Rua”, da ULI Produções, produtora artística e cultural de Guarapari. A iniciativa é voltada para jovens e adultos iniciantes interessados em dar os primeiros passos no universo do cinema. As aulas serão presenciais nos dias 4, 5 e 6 de setembro, na EEEM Dr. Silva Mello

As oficinas serão ministradas pelo ator, compositor, dramaturgo e roteirista Luciano Santiago. O idealizador do projeto, Ulisses Nogueira, explica como surgiu a ideia para a iniciativa. “No decorrer de outras ideias e parcerias em outros projetos culturais entre mim e Santiago, vimos uma oportunidade de escrita e elaboração de um projeto para o desenvolvimento de um roteiro para um longa-metragem ficcional, via Lei Paulo Gustavo de Guarapari”, contou.

As oficinas serão ministradas pelo ator, compositor, dramaturgo e roteirista Luciano Santiago.

Nogueira enfatiza a importância da diversidade nas oficinas. “A expectativa para as oficinas é que tenhamos um público diverso e plural, das mais diferentes classes sociais, abrangendo todos os gêneros. Também teremos, durante todo o período das oficinas, intérprete de Libras”, destacou. Ele acrescenta que o único critério para participação é ter idade mínima de 14 anos.

As oficinas são gratuitas e as inscrições ficarão abertas até o preenchimento das 50 vagas disponíveis, sendo 25 para cada oficina.

Sobre as oficinas

Na oficina de Roteiro Cinematográfico, os participantes serão introduzidos às principais técnicas de desenvolvimento de personagens, estrutura narrativa e diálogos, além de exercícios práticos que irão estimular a criatividade e a capacidade de contar histórias de forma envolvente.

Já a oficina de Direção Cinematográfica é voltada para aqueles que desejam explorar o universo da direção de filmes. Durante o curso, os participantes terão a oportunidade de aprender sobre a linguagem cinematográfica, técnicas de enquadramento, movimentação de câmera e direção de atores.

Serviço:

Oficinas de roteiro e direção cinematográfica

Data: 4, 5 e 6 de setembro

Local: EEEM Doutor Silva Mello. R. Lauro Simões, 366 – Itapebussu, Guarapari – ES, 29210-020

Valor: Gratuito

Inscrições: https://linktr.ee/nofinaldarua

*Com informações da Assessoria de Comunicação.