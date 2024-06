Projeto Anjos da Praia retorna à Anchieta para férias de julho

Fotos: divulgação

Com a chegada de julho e o início das férias escolares, o projeto Anjos da Praia retorna, a partir do dia 15, à Anchieta. Criado em 2006, a iniciativa tem o objetivo de promover o reencontro de crianças que se perdem nas praias, aliado a ações ambientais e informações turísticas.

Essa será a 38ª edição nas praias do município. Criado em Guarapari, a iniciativa já atuou também em Piúma e na Serra. Segundo o presidente da Associação Anjos da Praia ES, Jorge Egbert Weytingh Junior, a ideia de fundar o projeto surgiu após ele mesmo passar por uma experiência na praia.

“Quando meu filho era pequeno, ele se perdeu na praia. Eu morava no Rio de Janeiro. Quando me mudei para Guarapari, vi que era uma situação corriqueira e o poder público não atuava”, conta.

O Anjos da Praia conta com a colaboração de voluntários – em sua maioria jovens a partir de 15 anos –, que ganham certificados de horas estagiadas. Jorge explica que o número de voluntários depende da região de atuação.

“A cada edição, dependendo da área coberta, nós mensuramos a equipe de voluntários. Cada município tem uma característica diferente e a atuação dos voluntários é dimensionada de acordo com os locais.”

Para julho, o projeto, que atuará nas praias de Iriri e Castelhanos, já conta com a participação de cerca de 25 colaboradores de igrejas locais, escolas públicas e faculdades EAD. “Nossa expectativa é poder atender as famílias, colaborando com as forças de segurança, e atuando na área ambiental, através da conscientização e com informações turísticas de cada local”, completa Jorge.

O Anjos da Praia ganhou título de associação de utilidade pública e atua com apoio do Governo do Estado, da Prefeitura de Anchieta, da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e projetos ambientais, como o Instituto Orca e Tamar.