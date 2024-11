Projeto em escola de Guarapari destaca contribuições das mulheres na ciência

Fotos: reprodução/Sedu

Na última semana, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Zuleima Fortes Faria, localizada em Guarapari, realizou o evento “Mulheres na Ciência – Histórias Inspiradoras de Luta e Esperança”. A atividade foi conduzida pelo Clube de Física e Astronomia da escola, que destacou o papel de cientistas pioneiras na história da ciência, com o objetivo de promover a igualdade de gênero e despertar o interesse dos alunos pela pesquisa científica.

Durante o encontro, as alunas do clube compartilharam as trajetórias de figuras inspiradoras, como Marie Curie, Rosalind Franklin, Ada Lovelace, Katherine Johnson e Lise Meitner. As apresentações buscaram destacar os desafios enfrentados e superados por essas mulheres, incentivando uma reflexão sobre a importância da igualdade de gênero no meio científico.

“O encontro foi uma oportunidade maravilhosa para ver nossas alunas se destacarem e assumirem o protagonismo,” afirmou o professor de Física Aloisio de Sousa Oliveira, coordenador do projeto. Segundo ele, as apresentações foram marcadas pelo entusiasmo e pela dedicação das participantes, que trouxeram à tona histórias de superação e de contribuição científica, mostrando que a ciência é para todos que têm curiosidade e vontade de aprender.

No ambiente escolar, o evento promoveu debates sobre ciência e questões de gênero. As atividades ajudaram a desenvolver habilidades de pesquisa, comunicação e argumentação, além de estimular um ambiente de respeito e colaboração. A abordagem centrada no protagonismo feminino foi destacada como um diferencial do projeto, já que as alunas lideraram o evento e selecionaram as cientistas que seriam homenageadas.

A estudante Ana Júlia de Miranda Gomes participou ativamente do evento e compartilhou suas impressões sobre a experiência. Para ela, o encontro foi uma oportunidade de reflexão sobre como a ciência se enriquece com a inclusão de diferentes perspectivas. “Fiquei particularmente tocada ao perceber como, ao longo da história, muitas dessas mulheres foram invisibilizadas, apesar de suas contribuições fundamentais para o avanço do conhecimento”, disse Ana Júlia Gomes. Ela destacou ainda a importância de dar visibilidade às mulheres na ciência para que possam inspirar futuras gerações.

*Com informações da Secretaria da Educação.