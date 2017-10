Projeto esportivo idealizado por PM é inaugurado em Guarapari

por Larissa Castro

Na manhã desta sexta-feira (27), O 10º Batalhão da Polícia Militar inaugurou um projeto inovador no município de Guarapari: “Projeto Arena nota 10”. Desenvolvido para integrar segurança, educação e esporte, o projeto foi idealizado pela soldado Carolina Rodrigues da Silva, atuante na patrulha escolar do 10º Batalhão, com objetivo de prevenir a violência dentro das escolas, através do futevôlei, como meio de interação e aproximação entre jovens, escola e Polícia Militar.

A solenidade aconteceu na Orla da Praia do Morro, na arena de esportes onde serão realizadas as atividades e contou com presença das diversas autoridades municipais e oficiais do 10º Batalhão. “Só posso externar o orgulho de comandar uma tropa com tamanho comprometimento e dedicação dispensados à população de Guarapari, a exemplo, a soldado Carolina que representa de forma concreta o que a comunidade espera de um Policial Militar” disse o Comandante da Unidade Tenente-Coronel Welington Barbosa Pessanha.

Emocionada com a homenagem recebida, a idealizadora do projeto, Soldado Carolina descreveu o amor pelo que faz. “Gosto muito de esportes, em especial o futevôlei, então visualizei na modalidade uma oportunidade de aproximar os jovens alunos da Polícia Militar e também de incentivá-los a se dedicarem às atividades escolares e esportivas”.

O projeto é fruto da sólida parceria desenvolvida no município de Guarapari entre a Polícia Militar, o Governo Municipal e a sociedade.

*Com informações do 10º Batalhão da Polícia Militar*