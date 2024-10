Projeto realiza ações de incentivo à leitura no Centro de Detenção Provisória de Guarapari

Foto: reprodução/Sejus

Uma parceria entre as Secretarias da Justiça (Sejus) e da Educação (Sedu), lançou neste mês, no Centro de Detenção Provisória de Guarapari (CDPG), o projeto “A Leitura Abre Portas”. A iniciativa foi desenvolvida em sala de sala com alunos internos da primeira à quarta Etapa da Educação de Jovens Adultos (EJA) e resultou na produção de pequenos livros, que estão em exposição na entrada central da unidade prisional.

O projeto de incentivo à escrita e à leitura foi realizado com 40 internos e buscou, ainda, trabalhar a autoestima e fortalecer laços afetivos dos estudantes com seus familiares. A diretora da unidade prisional, Grazielli Criptan Murari da Cunha Porto, explica que o projeto foi realizado em sala de aula, durante as aulas de Língua Portuguesa e Artes. O material retrata assuntos da infância, família e comunidade e foi exposto em um mural.

“Além do incentivo à leitura, o intuito do projeto é resgatar a essência de vida dos alunos. Com os livros, os internos puderam transcrever suas histórias e expressar toda essa vivência em desenhos e pinturas. O material produzido está exposto na unidade prisional para que os familiares dos internos possam acessá-los durante o período da visita de contato, que é permitida no CDPG em datas comemorativas. Muitos visitantes se emocionaram com os livros produzidos por seus familiares”, disse.

“A criação do livro partiu dos internos, que utilizaram materiais recicláveis para a confecção da exposição. Eles montaram e realizaram o acabamento durante as aulas de artes. O objetivo foi construir um material que saísse do papel e construísse uma história. Realizamos a correção ortográfica sem interferência no conteúdo de português, onde é trabalhada a escrita e a leitura. Usamos como proposta a data alusiva ao Dia das Crianças”, disse a professora de Língua Portuguesa, Eliete da Silva Leal.

A exposição estará disponível no Centro de Detenção Provisória de Guarapari (CDPG) até o final deste mês.

Biblioteca

Para incentivar as ações de incentivo à leitura, uma nova biblioteca foi inaugurada na unidade prisional no mês de setembro. O acervo conta com 600 livros com diversos títulos. Entre eles, estão livros didáticos, religiosos, romances e de aventura. Os livros são disponibilizados aos internos semanalmente e entregue nas galerias.

*Com informações da Secretaria da Justiça.