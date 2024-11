Projeto resgata trajetórias de personalidades negras históricas do Espírito Santo

Arte: reprodução

O projeto “Descolonize: Heróis Negros Capixabas” celebra o Mês da Consciência Negra com a divulgação de conteúdos digitais sobre personalidades históricas que influenciaram a cultura do Espírito Santo. Durante novembro, serão homenageadas oito figuras importantes, como Zacimba Gaba, Chico Prego e Benedito Meia-Légua, além de temas que ressaltam a influência da cultura e da história negra na região.

Produzido pela página do Instagram @descolonize.educa, dedicada à educação antirracista desde 2021, o projeto visa promover o reconhecimento das contribuições da população negra, com foco no Espírito Santo.

O projeto é financiado pelo Fundo de Cultura do Estado (Funcultura) e a Secretaria da Cultura (Secult), com base na obra “Os Últimos Zumbis: A Saga dos Negros do Vale do Cricaré Durante a Escravidão”, de Maciel de Aguiar. As publicações começaram no início de novembro e seguem até o dia 28.

Cronograma de postagens:

4/11: Zacimba Gaba

7/11: Chico Prego

10/11: Negro Rugério

12/11: Benedito Meia-Légua

16/11: Silvestre Nagô

18/11: Constância de Angola

19/11: Maria Clara do Rosário dos Pretos

20/11: Viriato Cancão-de-Fogo

22/11: Insurreição de Queimado

25/11: Lugares históricos da memória negra no Espírito Santo

28/11: Descendência africana no Espírito Santo

Clique aqui e acompanhe as postagens e conheça as histórias dos heróis negros que lutaram por justiça no Estado.

*Com informações da Secretaria da Cultura (Secult).