QualificarES: inscrições para cursos gratuitos em Guarapari terminam esta semana

Foto: reprodução

As inscrições para os cursos profissionalizantes gratuitos do programa QualificarES, oferecidos pelo Governo do Espírito Santo, estão chegando ao fim. Quem deseja garantir uma das 760 vagas disponíveis em Guarapari tem até as 23h59 do dia 06 de setembro para se inscrever.

Os cursos, promovidos pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), abrangem áreas como informática, saúde, beleza e gastronomia, distribuídos em 10 polos da cidade. Ao todo, mais de 8 mil oportunidades estão sendo oferecidas em todo o Estado.

Para participar, é necessário atender a alguns requisitos: o candidato deve ter, no mínimo, 16 anos completos até a data de matrícula, residir no município onde o curso será oferecido e ser alfabetizado. Aqueles que preencherem os critérios podem se inscrever diretamente no site do programa, clicando aqui.

Confira os polos, cursos e vagas disponíveis em Guarapari:

POLO 1 ASSOCIAÇÃO SALVAMAR DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Cursos Ofertados Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas WORD E EXCEL TER-QUA-QUI MANHÃ 120 30 INFORMÁTICA INTERMEDIÁRIA TER-QUA-QUI TARDE 120 30 INFORMÁTICA AVANÇADA TER-QUA-QUI NOITE 90 30

POLO 2 IGREJA EVANGÉLICA SDC

Cursos Ofertados Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas CUIDADOR DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA SEG-QUA-SEX MANHÃ 120 30 CUIDADOR DE IDOSOS SEG-QUA-SEX TARDE 120 30 CUIDADOR INFANTIL SEG-QUA-SEX NOITE 90 30

POLO 3 IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA

Cursos Ofertados Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas BISCOITOS CASEIROS TER-QUA-QUI TARDE 120 30 BOLOS E SUAS VARIAÇÕES TER-QUA-QUI NOITE 90 30

POLO 4 PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SETIBA

Cursos Ofertados Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas MAQUIAGEM TER-QUA-QUI MANHÃ 120 25 DESIGN DE SOBRANCELHAS E CUIDADOS COM A PELE TER-QUA-QUI TARDE 120 25 DEPILAÇÃO TER-QUA-QUI NOITE 90 25

POLO 5 IGREJA DIVINO ESPÍRITO SANTO

Cursos Ofertados Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas MASSAS ITALIANAS TER-QUA-QUI MANHÃ 120 25 PREPARAÇÃO DE SALGADOS TER-QUA-QUI TARDE 120 25 PANIFICAÇÃO TER-QUA-QUI NOITE 90 25

POLO 6 IGREJA ADVENTISTA AEROPORTO

Cursos Ofertados Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas DESIGN DE SOBRANCELHAS E CUIDADOS COM A PELE TER-QUA-QUI MANHÃ 120 30 ESCOVA E PENTEADOS TER-QUA-QUI TARDE 120 30 MAQUIAGEM TER-QUA-QUI NOITE 90 30

POLO 7 IGREJA CATEDRAL DA RESTAURAÇÃO

Cursos Ofertados Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas CUIDADOR DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA SEG-TER-QUI MANHÃ 120 25 CUIDADOR DE IDOSOS SEG-TER-QUI TARDE 120 25 CUIDADOR INFANTIL SEG-TER-QUI NOITE 90 25

POLO 8 IGREJA BATISTA – TEMPLO SEDE

Cursos Ofertados Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas MODA PET TER-QUA-QUI MANHÃ 120 20 CONFECCIONADOR DE BOLSAS TER-QUA-QUI NOITE 90 20

POLO 9 IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA

Cursos Ofertados Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas ESCOVA E PENTEADOS TER-QUA-QUI MANHÃ 120 30 DESIGN DE SOBRANCELHAS E CUIDADOS COM A PELE TER-QUA-QUI TARDE 120 30 MAQUIAGEM TER-QUA-QUI NOITE 90 30

POLO 10 IGREJA BATISTA MEMORIAL

Cursos Ofertados Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas AUXILIAR DE COZINHA SEG-TER-QUA MANHÃ 120 25 BOLOS E SUAS VARIAÇÕES SEG-TER-QUA TARDE 120 25 TORTAS E MASSAS SEG-TER-QUA NOITE 90 25

*Com informações da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional.