Recanto dos Idosos promove rifa de bicicleta de Triathlon para manter atividades; veja como participar

Foto: HM Comunicação

O Recanto dos Idosos Santo Antônio (RISA), em Guarapari, conhecido por seu trabalho dedicado ao atendimento de idosos carentes, lançou uma rifa para arrecadar fundos essenciais para a continuação de suas atividades. O prêmio, uma bicicleta de Triathlon seminova, é uma oportunidade para os entusiastas do ciclismo e para aqueles que desejam apoiar a instituição.

Rifa solidária

A presidente do RISA, Silvana Endlich Cardoso, explicou a importância desta iniciativa. “O valor da rifa será para o custeio da manutenção da Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Temos muitos gastos com material de limpeza, higiene pessoal, fraldas, alimentação e com o pagamento dos funcionários,” destacou Silvana. Os fundos obtidos com a venda das rifas serão cruciais para manter a qualidade dos serviços oferecidos pelo RISA.

O local é uma referência no cuidado aos idosos, oferecendo acolhimento, assistência clínica e social, além de promover oficinas de trabalhos manuais, atividades de socialização e lazer.

Como Participar

A rifa está sendo vendida por R$ 25,00 e o sorteio será realizado no dia 11 de outubro, às 17h. Para participar e ter a chance de ganhar uma bicicleta de Triathlon, basta acessar o link: Rifa 321.

Também é possível apoiar o trabalho do RISA através dos canais permanentes de doação:

Chave PIX: CNPJ: 36.033.918/0001-84

Dados bancários: Banestes | Agência: 174 | Conta Corrente: 335.739-9

Mais informações: (27) 9 9712-8454.

*Texto: Maria Leandra Aroeira.