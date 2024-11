Reforma da Escola Zilnete Pereira Guimarães aguarda contratação de empresa, afirma Prefeitura de Guarapari

Fotos: HM Comunicação

Em dezembro do ano passado, a Prefeitura de Guarapari anunciou a reforma da EMEIEF Zilnete Pereira Guimarães, localizada na Praia do Morro. Para viabilizar a obra, os alunos foram realocados para a Escola Técnica Cedtec durante o ano letivo. No entanto, até o momento, nenhum avanço foi observado no local, levantando dúvidas sobre o andamento do projeto.

Aviso na entrada da escola

Em resposta aos questionamentos, a Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria de Obras (Semop), informou nesta segunda-feira (11) que o processo de contratação da empresa responsável pela reforma ainda está em andamento.

Segundo a prefeitura, a obra terá um investimento inicial de mais de R$ 1,8 milhão, destinado à reestruturação das instalações da escola. A administração municipal não informou nenhuma data prevista para o início ou término das obras.

Para a comunidade, a demora gera inquietação, uma vez que o início das reformas era esperado para este ano, com o intuito de preparar o espaço para receber novamente os alunos. “Mudaram os alunos para outro lugar, mas com o passar do tempo, parece que esqueceram da obra na escola. Até agora ninguém sabe quando vai começar de verdade”, relatou a mãe de uma estudante.