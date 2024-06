Reserva Concha D’Ostra realiza mutirão de limpeza neste domingo (02)

Foto: divulgação/Iema

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no próximo dia 05 de junho, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Concha D’Ostra realiza neste domingo (02) um mutirão de limpeza do manguezal da localidade. A saída acontece às 08h, no escritório da RDS, no Centro de Guarapari.

Para participar do mutirão, basta se inscrever no Instagram da ONG Gaya Religare, clicando no link. A ONG é uma das organizadoras da ação, junto com o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), por meio da RDS, e conta com o apoio da Companhia Espirito-santense de Saneamento (Cesan).

É recomendável que os participantes do mutirão usem roupas leves, bonés, óculos e protetor solar. A iniciativa tem como objetivo diminuir a quantidade de resíduos sólidos que são descartados de maneira inadequada diariamente na região.

*Com informações do Instituto Estadual de Meio Ambiente.