Resorts, mall e parque: Maely Coelho anuncia investimentos de mais de R$ 500 milhões em Guarapari

Resort no local do atual Siribeira Iate Clube faz parte dos investimentos. Fotos: divulgação.

O fundo de investimentos MMP&TRÊS, liderado pelo empresário Maely Coelho, anunciou um investimento de mais de R$ 500 milhões em Guarapari através de um projeto que abrange o turismo de negócios, lazer e saúde.

O evento de apresentação dos empreendimentos aconteceu na manhã desta terça-feira (20), em Vitória, e contou com a presença do governador Renato Casagrande e do prefeito Edson Magalhães.

“Guarapari já é o destino turístico mais conhecido e representativo do Espírito Santo e é motivo de alegria e orgulho para nós contribuir para criar novos atrativos para a região, investindo e apostando no desenvolvimento da região”, afirma Maely, diretor-presidente do fundo.

Buenos Aires

Buenos Aires vai ganhar shopping inspirado em Gramado (RS)

Um dos principais alvos dos investimentos, o distrito de Buenos Aires chamou a atenção do empresário devido às características geográficas e climáticas.

“Estamos investindo na construção de um mall de 2,8 mil metros quadrados, previsto para ser inaugurado no mês de outubro. O espaço abrigará sete restaurantes e 13 lojas e é inspirado na arquitetura e no perfil da cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul”, explica.

Terra dos Dinos, parque temático de dinossauros, ganhará unidade em Guarapari

Segundo Maely, o mall é apenas o início de um projeto maior para a região, que inclui a construção de um parque temático, o Terra dos Dinos, em sociedade com o empresário carioca Márcio Clare.

Resort em Nova Guarapari

Em Nova Guarapari, o fundo prepara o lançamento de um resort, localizado no antigo clube de tênis da Enseada Azul. O empreendimento, em parceria com a Grand Construtora, contará com quatro torres com unidades de quatro quartos, além de lazer completo no estilo resort.

Hotel Porto do Sol

O hotel, que funcionou por quase 50 anos, tem previsão de ser reinaugurado em junho de 2025, após passar por reformas de revitalização da infraestrutura, com melhorias de instalação, elétrica e hidráulicas, além de uma repaginação no layout.

“Estamos otimistas para que ainda no final deste ano o Porto do Sol esteja novamente de portas abertas, recebendo turistas e sendo referência”, afirma Maely.

Siribeira Iate Clube

Há ainda o projeto para o antigo Clube Siribeira, que está entre os mais robustos investimentos do Fundo MMP&TRÊS. No local, funcionará um hotel cinco estrelas, além de uma torre com unidades residenciais e uma marina. O projeto ainda está em fase de desenvolvimento pelo escritório de arquitetura global Creato e deverá ser o primeiro resort vertical de luxo do Estado, com design contemporâneo e inspirado nos edifícios luxuosos dos Emirados Árabes.

“Esses investimentos reforçam a minha confiança no potencial de Guarapari como um polo turístico de destaque. Guarapari é um destino desejado por brasileiros de diferentes estados, principalmente por sua beleza natural riquíssima. Esses projetos prometem transformar a cidade e estimular a atração de novos investimentos, de eventos e de um turismo que acontecerá o ano inteiro, sem se concentrar apenas no verão”, reforça Maely.