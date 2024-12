Réveillon em Guarapari terá queima de fogos em quatro locais; shows estão fora da programação

Foto: Arquivo Folha

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec), confirmou que a celebração de Réveillon no município contará com queima de fogos em quatro pontos estratégicos.

Os espetáculos de luzes ocorrerão na Praia do Morro, Centro, Enseada Azul e Buenos Aires.

Segundo a prefeitura, a programação não incluirá apresentações musicais, diferente do ano passado, quando a banda The Fevers e a dupla Thiarlys e Melina se apresentaram em um palco montado na Praia do Morro.