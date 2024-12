Rodrigo Borges e Tatiana Perim são diplomados como prefeito e vice de Guarapari

Fotos: HM Comunicação

O prefeito eleito de Guarapari, Rodrigo Borges, e a vice-prefeita, Tatiana Perim, além dos 17 vereadores e seus suplentes, foram oficialmente diplomados pela Justiça Eleitoral nessa quarta-feira (18). A cerimônia ocorreu em um auditório lotado do Sesc. Rodrigo Borges recebeu o diploma das mãos do juiz da 24ª Zona Eleitoral, Gil Vellozo Taddei. Emocionado, o prefeito eleito discursou e expressou gratidão pela confiança depositada pelos eleitores de Guarapari em seu trabalho.

Durante entrevista à imprensa, ele garantiu que terá um olhar especial para a saúde do município, mas também para outros pontos considerados críticos pela população: “A saúde é o principal desafio. Mas temos outros muito grandes, como o transporte, que também está com muita dificuldade, melhorar a educação e fazer o turismo e a economia da cidade girarem, para dar mais emprego e renda.”

Prefeito e vice-prefeita eleita receberam o diploma das mãos do juiz Gil Vellozo Taddei

O político também prometeu divulgar em breve a lista completa de secretários da sua gestão, além de dar uma atenção maior ao verão e ao Carnaval. “Vamos tocar o verão com muita alegria, muitas oportunidades para os turistas. Queremos gerar um outro ambiente no município, dar uma atenção caprichada na saúde, para que o serviço não piore nesse momento, tentar organizar as aulas da melhor maneira e fazer um Carnaval mais alegre”, garantiu.

Trabalho em união

A vice-prefeita diplomada, Tatiana Perim, também agradeceu a confiança depositada pelos eleitores e disse estar pronta para muito trabalho, feito em união. “Vai ser um trabalho em conjunto com a sociedade de Guarapari, e eu tenho certeza de que nós vamos conseguir o êxito que nós tanto merecemos e precisamos para a sociedade”, afirmou.

Tatiana também confirmou que irá assumir a Secretaria de Assistência Social (Setac) e ressaltou que vai se debruçar sobre as demandas da pasta logo no início do ano. “A luta da assistência social vai ser grande, mas a partir de 2025, vamos entender melhor, ouvindo, principalmente, toda a equipe de trabalho que está na Setac para entender quais são os problemas e, com isso, minimizá-los e trabalhar juntos.”

Legislativo

Sabrina Astori, vereadora mais votada

Reeleita como a vereadora mais votada, com 1.781 votos, Sabrina Astori demonstrou emoção com o retorno da diplomação presencial — no último período eleitoral, a cerimônia ocorreu de forma virtual devido à pandemia — e disse estar confiante na próxima legislatura.

“É uma honra, uma alegria, e também um compromisso muito grande com a população de Guarapari. O que a gente sente, enquanto vereadores, é que a população espera por um novo momento, um novo futuro e muito trabalho, e nós estaremos juntos nessa missão de fazer uma Guarapari diferente a partir de 2025”, afirmou a vereadora.

Thiago Magno Leandro Inácio Tainá Coutinho

Presenças importantes

Juiz Edmilson Santos, dirertor do Fórum de Guarapari, e Mônica Goulart, presidente da 4ª Subseção da OAB/ES

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades e membros da sociedade civil. Os deputados estaduais derrotados no pleito municipal, Zé Preto e Danilo Bahiense, e representantes da Justiça, do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) compareceram ao evento.

A presidente da 4ª Subseção da OAB/ES, Mônica Goulart, celebrou o momento para a democracia do país e desejou sucesso aos eleitos. “Guarapari é uma cidade linda, precisa muito de cuidado, e a população também. Desejo que o prefeito, a vice-prefeita, os vereadores e vereadoras eleitos exerçam seus mandatos com muita sabedoria e competência, respeitando, acima de tudo, o Estado Democrático de Direito e a população que os elegeu.”