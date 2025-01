Salt by Grand: o novo empreendimento de alto padrão em Guarapari

Imagens: Grand Construtora

Guarapari, um dos destinos mais procurados durante o verão no Espírito Santo, agora conta com uma nova joia arquitetônica à beira-mar: o Salt by Grand. Este empreendimento da Grand Construtora promete redefinir o conceito de luxo e exclusividade, oferecendo aos seus moradores uma experiência única e inesquecível.

Localizado na Enseada Azul, o Salt é uma verdadeira celebração às belezas naturais de Guarapari. Com interiores projetados pela Amazonas Arquitetos e arquitetura assinada pela Pretti Arquitetura, o empreendimento traz a natureza como fonte de inspiração principal.

“O Salt traz a essência da Grand Construtora, o que nos preparamos para ser e fazer no mercado imobiliário, que são os Oásis urbanos. Ele vai muito além de uma fachada bonita, uma boa localização, de um apartamento amplo e generoso com uma planta muito bem construída e pensada pelo nosso time de arquitetos, é um conjunto”, destaca o diretor comercial e sócio da Grand Construtora, Gustavo Rezende.

Detalhes do empreendimento

O Salt by Grand é composto por três torres de 12 andares, totalizando 90 unidades. Os apartamentos de quatro suítes variam entre 175m² e 200m², todos voltados para o mar, proporcionando uma vista deslumbrante da Enseada Azul.

“O Salt entrega ao mercado de Guarapari um produto que vai trazer para dentro aquilo que encontrávamos nas praias da cidade: sair da praia, voltar para casa e escolher o que fazer; ficar em uma piscina de 50 metros com borda infinita e vista para o mar, duas hidromassagens internas ou ir para a academia fazer um treino com equipamentos de alta performance e depois relaxar no spa”, acrescenta Rezende.

Stand de vendas

O stand de vendas do Salt, também projetado pela Amazonas Arquitetos, está localizado na Av. Meaípe (Alameda Boa Ventura), na Enseada Azul. Com funcionamento diário das 09h às 21h e sunsets exclusivas aos sábados entre 11 de janeiro e 1º de fevereiro, o stand é um convite para conhecer mais sobre este empreendimento que promete ser um refúgio único.

Nele, os visitantes podem apreciar a maquete do Salt, que revela todos os detalhes do projeto arquitetônico e o paisagismo biofílico assinado por Benedito Abbud. Com espelhos d’água, quedas d’água e uma cascata do pilotis ao térreo, o projeto valoriza a água como elemento central, promovendo uma experiência costeira exclusiva.

Lazer e conforto

Os espaços de lazer do Salt by Grand são outro destaque. No pilotis, os moradores terão à disposição playground aquático infantil, churrasqueiras, espaços gourmet, Espaço Teens e Espaço Kids, além de uma ampla praça rodeada por espelhos d’água e jardins. Na cobertura, a piscina de borda infinita, o bar molhado, o spa com sauna, o deck, o solárium, o sport bar, a sala de poker e a academia de alta performance oferecem uma vista deslumbrante para o mar.

“Nós queríamos trazer algo que não existisse em Guarapari, que é esse conceito de oásis urbano, e conseguimos achar o lugar certo, o terreno certo e o produto certo para a cidade,” conclui Gustavo Rezende. O Salt by Grand promete não apenas ser um marco arquitetônico, mas também um novo padrão de vida em Guarapari, onde luxo, conforto e natureza se encontram em perfeita harmonia.

Salt by Grand

Realização: Grand Construtora

Perfil do empreendimento: Residencial de alto luxo

Endereço: Av. Meaípe (Alameda Boa Ventura), Enseada Azul, Nova Guarapari

Características: apartamentos de 4 suítes de alto luxo

Total de unidades: 90

Área total do terreno: 7.098,30m²

Área de lazer: no Térreo: Guarderia. No Pilotis: Espaço Kids, 2 churrasqueiras, parque aquático infantil (aquaplay), Espaço Teens, 2 Espaços Gourmet, mercearia autônoma, Praça. Na cobertura: Piscina adulto de borda infinita, Sport Bar, Sala de Poker, Lounge, Lounge bar com piscina recreativa e deck molhado, Deck molhado, Spa da piscina, Solário, Mirante com lareira ecológica, Espaço Fitness, Spa e Sauna.

Valor: sob consulta

Stand de vendas: Av. Meaípe (Alameda Boa Ventura), Enseada Azul, Nova Guarapari. Aberto todos os dias de 09h às 21h.