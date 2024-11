Samarco entrega equipamento que beneficia pescadores de Meaípe e Guaibura

Fotos: divulgação/Samarco

A Samarco entregou, em parceria com a Associação de Pescadores de Meaípe e Guaiuba (APMG), em Guarapari, uma carreta de encalhe para pescadores da região na última quarta-feira (13). O equipamento, que representa um investimento de R$ 230 mil, permite realizar manutenções em embarcações, como limpeza de casco, pintura e pequenos reparos, contribuindo para a segurança no mar e redução de custos operacionais.

A doação integra o Programa de Apoio às Comunidades de Pesca da Samarco, que já destinou cerca de R$ 700 mil em ações como capacitação, equipamentos e melhorias de infraestrutura para fortalecer a sustentabilidade e autonomia dos pescadores.

“Essas ações reforçam o compromisso da Samarco com o desenvolvimento socioeconômico e ambiental das comunidades pesqueiras, promovendo melhores condições de trabalho e qualidade de vida”, afirmou o especialista em Povos Indígenas e Comunidades da Samarco, Carlos Ferraz.

Capacitação para marisqueiras e marisqueiros

Outra iniciativa em andamento é o curso de capacitação para marisqueiras e marisqueiros, promovido pela Samarco em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) – Campus Piúma, e associações de pescadores de Anchieta e Guarapari. O treinamento, com duração de três meses, aborda técnicas seguras e sustentáveis para coleta e processamento do sururu, fortalecendo a autonomia econômica dos participantes.

O curso, que termina em 4 de dezembro com o 2° Seminário de Gestão de Comunidades de Pesca, oferece aulas teóricas e práticas ministradas por profissionais em Engenharia de Pesca e Biologia.

“Essa capacitação gera valor para cada marisqueira e marisqueiro que estão abraçando essa oportunidade de aprendizado. O ambiente é acolhedor e os professores são qualificados. Somos profundamente gratos à Samarco e ao IFES -Piúma por esta parceria”, destacou Adriana Luft Gomes, vice-presidente da Associação de Pescadores de Meaípe e Guaibura (APMG).

*Com informações da Assessoria de Comunicação da Samarco.