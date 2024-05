Santuário prepara recepção de peregrinos dos Passos de Anchieta

Foto: divulgação

A Festa Nacional de São José de Anchieta que começou oficialmente no dia 29 de maio traz uma programação especial em comemoração aos 10 anos da canonização do jesuíta. Este ano, um dos destaques é o dia dedicado à recepção dos peregrinos dos Passos de Anchieta, que celebram a XXV edição da caminhada, que acontece do dia 30 de maio a 02 de junho. O Santuário preparou atividades especialmente pensadas para acolher as pessoas que chegam de todas as partes do Brasil e do mundo para participar dessa peregrinação no Espírito Santo.

Anchieta se mobiliza para a recepção dos peregrinos e a acolhida, no Santuário Nacional, celebra a chegada da peregrinação cujo percurso de 100 km abrange quatro municípios: Vitória, Vila Velha, Guarapari e Anchieta.

Os horários de missa foram ampliados e no adro do santuário acontecem apresentações culturais locais, como jongo, capoeira e apresentações musicais. Entre os destaques, a apresentação do DJ e produtor musical Johlow e Douglas Lopes, lançando a música Rerigtiba Remix, prevista para acontecer ao meio-dia. Uma nova versão da música inspirada em Anchieta que promete encantar o público.

Peregrinação

Os Passos de Anchieta tiveram início na quinta-feira, Corpus Christi, dia 30 de maio, na Catedral de Vitória e tem previsão de chegar ao Santuário de Anchieta, em quatro dias de caminhada, um trajeto histórico e natural que José de Anchieta percorreu tantas vezes.

Em 9 de junho de 1597, Anchieta faleceu em seu quarto, localizado onde hoje é o Santuário. Após sua morte, ele foi levado em um cortejo indígena até a ilha de Vitória para ser sepultado no colégio de São Tiago, o atual Palácio de Anchieta. A peregrinação dos Passos de Anchieta homenageia essa jornada, relembrando não apenas os passos frequentes de Anchieta, mas também esse cortejo indígena particular que marcou sua última viagem entre Anchieta e Vitória.

A Festa Nacional de São José de Anchieta é uma realização do Santuário Nacional e dos Jesuítas Brasil, com o apoio da Prefeitura de Anchieta e o Governo do Estado por meio do edital de eventos da Secretaria de Turismo.

Programação da festa:

Data: 29 de maio a 09 de junho

Local: Santuário Nacional de São José de Anchieta. Praça do Santuário, Centro, Av. Anchieta – ES

Transmissão diária no canal do youtube @tvsantuariodeanchieta

A programação de domingo:

Missas: 08h – 10h30 – 13h30 – 19h

Apresentações culturais no adro do Santuário

Apresentação musical Johlow e Douglas Lopes às 12h

*Com informações da Assessoria de Comunicação.