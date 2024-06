São João Gastronômico em Meaípe começa nesta sexta (21); confira as atrações

Trio Forrozão será uma das atrações no domingo (23). Foto: divulgação.

A Praia de Meaípe recebe a partir desta sexta (21) a primeira edição do São João Gastronômico. Com o objetivo de fomentar o turismo e o comércio da região recém-reformada, o evento vai contar com uma série de atrações culturais, culinárias e de artesanato e segue até domingo (23).

Segundo os organizadores, toda a estrutura será montada na praia. A festa vai contar com 40 estandes de comerciantes locais e de fora, com artesanato e alimentação. O evento é uma realização da Associação de Moradores e empreendedores locais em parceria com a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes).

A expectativa para o evento está gerando grande otimismo para os comerciantes e moradores. Durante anos, a praia sofreu com contantes problemas na orla, causados pela força do mar. Agora, renovada, tem sido vista como um dos principais destinos para a alta temporada em Guarapari. “A expectativa está grande, muita gente comentando, com a repercussão que está tendo tem tudo pra ser muito bom”, afirma Wagner Bourguignon, um dos responsáveis pela organização.

Para o presidente da Associação de Moradores, Vinicius Brina, a retomada de eventos na região é benéfica não só para a economia, mas também para a comunidade. “Nós precisamos desse tipo de evento também para o social. Isso agrega valor para o turismo, mas também como uma atividade para a comunidade. Vemos com bons olhos a volta desse tipo de evento, e no futuro queremos realizar mais.”

Confira a programação:

Sexta-feira, 21 de junho

18h – Abertura da Praça Gastronômica

20h – Rock’Nejo

22h – Thiarlys & Melina

00h – Encerramento

Sábado, 22 de junho

18h – Abertura da Praça Gastronômica

20h – Trio Maracá

21h50 – Apresentação da Quadrilha Junina com o grupo “Guaradrilha”

22h – Rony e Ricky

00h – Encerramento

Domingo, 23 de junho

10h – Missa Solene em honra a São João

12h – Abertura da Praça Gastronômica

15h – Pagode com Elias Miúdo e Banda

17h – Ação entre Amigos

18h – Trio Forrozão

20h – Encerramento